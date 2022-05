Vláda projedná zvýšení náhrad výdělku po pracovním úrazu a nemoci z povolání

Praha - Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících by se měly od června zvýšit. Zvednout by se totiž měl průměrný příjem, ze kterého se počítají. Růst by měl stejně jako procentní část důchodu, která se kvůli vysoké inflaci od příštího měsíce mimořádně navyšuje o 8,2 procenta. Stejně jako u zaměstnanců by se měly upravit i náhrady po služebním úrazu či nemoci z povolání vojákům či policistům. Počítají s tím tři navrhovaná nařízení, která se chystá ve středu schvalovat vláda.

Náhrady se valorizují pravidelně. Představují rozdíl mezi průměrným příjmem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl se pak dorovnává. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U víc vyživovaných je to 80 procent.

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů. Ta od června kvůli vysoké inflaci mimořádně vzroste o 8,2 procenta. Stejně se tedy podle navrhovaných nařízení má zvednout i příjem, z něhož se pak náhrady počítají.

Úřady a instituce na náhrady po úpravě vydají letos o 2,06 milionu korun víc. Ostatní zaměstnavatelé platí od roku 1993 zákonné pojištění odpovědnosti u dvou pojišťoven, a to u Generali České pojišťovny a u Kooperativy. Ty by měly vyplatit letos na toto navýšení podle odhadů o 155,5 milionu korun víc. V resortu vnitra má náhrady asi 220 lidí. Červnová změna má do konce roku vyjít na dva miliony korun.

Náhrady jsou i za úrazy či nemoci z povolání ve službě, v náhradní službě či na cvičeních. V resortu obrany se týkají teď podle podkladů k nařízení 67 lidí. Výdaje by se po navýšení zvedly letos o 1,4 milionu korun.

Náhrady se naposledy upravovaly v lednu při řádné valorizaci penzí. Tehdy se příjem pro výpočet zvedl o 1,3 procenta a k tomu ještě o 300 korun. Po připravované červnové změně by se pak mohly částky znovu navyšovat od září. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) totiž minulý týden oznámil, že důchody kvůli prudkému zdražování mimořádně ještě jednou vzrostou. Procentní díl penze by se měl v září podle ministra zvednout o 5,2 procenta. Stejně by se tedy mohly pak přizpůsobit i příjmy pro výpočet náhrad.