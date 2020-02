Vláda projedná zvýšení částky, kterou nelze zabavit dlužníkům

Praha - Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy, by se měla zvýšit. Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud. Minimální nezabavitelná částka má vzrůst z 6608 korun na 7434 korun. Počítá s tím návrh ministerstva spravedlnosti, který v pondělí projedná vláda. Podle předkladatelů pomohou změny nejvíce dlužníkům s nízkými příjmy a dlužníkům s dětmi.

Nezabavitelná částka by se nově měla zvýšit ze dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení na tři čtvrtiny součtu. Nezabavitelná částka za vyživovanou osobu má vzrůst z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

"Cílem překládaného návrhu je napravit nepříznivý stav, kdy po odečtu zákonných srážek ze mzdy nezbývá dlužníkům dostatečná výše finančních prostředků na zajištění výživy a bydlení rodiny, a dochází tak k jejich vytlačování na hranici chudoby," napsalo ministerstvo v předkládací zprávě.

Úřad konstatoval, že dlužníci kvůli tomu přecházejí do šedé ekonomiky, kde si vydělávají načerno. "To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka, ale i v nižších odvodech do veřejných rozpočtů," podotklo ministerstvo.

V současné době zůstává dlužníkovi ze mzdy 6608 Kč plus 1652 Kč za každou vyživovanou osobu. K tomu se přidává pohyblivá složka, která činí jednu nebo dvě třetiny zbylého dlužníkova příjmu. Dlužník bez vyživovací povinnosti může dnes dosáhnout maximálně na 26.432 Kč, zbytek jeho mzdy se sráží ve prospěch věřitelů. Tuto hranici loni vláda výrazně zvýšila, a to proto, aby dlužníky motivovala pracovat a hledat si lépe placenou i kvalifikovanější práci.

Aktuální návrh změn vznikl na základě usnesení rady vlády pro lidská práva, která kabinetu minulý měsíc doporučila přijmout opatření proti předlužení obyvatel České republiky. Novinky by měly být účinné od 1. července letošního roku.