Vláda projedná zprávu o extremismu či změnu v administrativě víz z Ukrajiny

Praha - Oficiální program dnešního jednání vlády neobsahuje body přímo vázané na řešení epidemie koronaviru. Ministři se ale tématem zabývat budou například při projednávání zprávy o extremismu za minulý rok. Materiál konstatuje, že i extremistickou scénu pandemie nemoci covid-19 ovlivnila. Příznivci subjektů, jejichž ústředním tématem je šíření xenofobních myšlenek, podle ministerstva vnitra často kritizovali vládní opatření proti šíření koronaviru a přejímali dezinformace a konspirační teorie.

Opoziční SPD přitom podle autorů zprávy z ministerstva vnitra zůstává nejvýznamnějším uskupením s "xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky". Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v reakci na to uvedl, že ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zneužívá ministerstvo k politickému boji.

Ministři posoudí také přesun vyřizování žádostí o mimořádná pracovní víza pro Ukrajince, kteří pracují v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, z Kyjeva na konzulát do Lvova. Nařízení by mělo začít platit od 1. července, podle navrhovatelů by mělo agendu zjednodušit a zvýšit atraktivitu programu pro zájemce o práci v Česku, kteří zdejšímu zemědělství chybí.

Vláda projedná také evropskou novelu autorského zákona či změnu na služebních místech k 1. červenci. Ministerstvo financí předloží zprávu o činnosti Finanční a Celní správy za minulý rok. Ministerstvo vnitra koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 či akční plán boje proti terorismu a plán financování zdravotní pomoci v zahraničí v programu MEDEVAC.