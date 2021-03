Vláda projedná změny omezení po 21. březnu, budou zřejmě jen malé

Praha - Vláda dnes v podvečer projedná návrh ministerstva zdravotnictví na změny v opatřeních proti šíření koronaviru po 21. březnu, dokdy platí nynější restrikce. Ministr Jan Blatný (za ANO) už avizoval, že kvůli přeplněnosti nemocnic většina opatření zůstane minimálně do velikonočních svátků, padnout by mohl zákaz volného pohybu a sportu mimo katastr obcí. Kabinet se bude zabývat i nákupem dalších antigenních testů na koronavirus pro potřeby státu.

Kvůli delší platnosti většiny opatření vláda plánuje požádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tak zřejmě učiní až příští týden. Nouzový stav nyní trvá nepřetržitě od 5. října zatím do 28. března.

Zásoby antigenních testů, které má stát k dispozici, vydrží podle vicepremiéra Jana Hamáčka do 9. dubna. Sloužit mohou pro testování zaměstnanců státní správy i školy. Ministerstvo zdravotnictví chce před dalším nákupem nechat posoudit citlivost testů, Babiš je proti.

V pondělí vláda rozhodla o povinném testování pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců, první kolo testování musejí dokončit do 26. března. Dnes projedná zavedení povinnosti pro úřady do 50 zaměstnanců. Větší firmy a úřady už povinně testují.

Vláda na doporučení Ústředního krizového štábu posoudí i návrh, aby ve školách otevřených pro děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému začalo testování na covid-19, jak bylo na přelomu února a března připraveno pro návrat školáků do lavic.