Vláda projedná změnu statutu fondu kinematografie

Praha - Změnu statutu Státního fondu kinematografie projedná v pondělí vláda. Změna by měla vést k tomu, aby fond mohl lépe reagovat na potřeby měnícího se filmového průmyslu. Pandemie covidu-19 přinejmenším dočasně odvedla diváky z kin a přikovala je k televizím, a tedy seriálům či dílům distribuovaným jinak než v kinech. Také tvůrci se vrhli na jiné formáty filmových děl. Změna statutu je také jedním z kroků k připravené transformaci Státního fondu kinematografie na Fond audiovize.

Státní fond kinematografie (SFKMG) je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. SFKMG byl zřízen v roce 2013 zákonem o audiovizi. Od té doby poskytuje peníze dvěma formami podpory - na domácí filmovou tvorbu a na filmové pobídky, tedy podporu filmového průmyslu. Statut fondu stanoví podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci, hospodaření fondu a poskytování podpor. Naposledy se měnil v roce 2017 a podle předkladatele už neodpovídá současným potřebám proměňujícího se prostředí audiovize. Pro samotnou transformaci SFKMG na Fond audiovize je třeba změnit zákon o audiovizi.

Navrhovanou úpravou statutu by se měly například nově definovat okruhy podpory kinematografie tak, aby bylo možné podpořit oblast audiovize v širším kontextu - právě do doby novely zákona o audiovizi. V novém statutu by také měla být zakotvena možnost využít na podporu kinematografie peníze z Národního plánu obnovy.

Nově by také statut stávajícího fondu měl zakotvit činnost regionálních filmových kanceláří. To má pomoci dostat filmové kanceláře, které pomáhají přinášet regionům zisk z natáčení, do povědomí krajských zastupitelů.

"V Národním plánu obnovy je 760 milionů korun, které jsou určené pro Státní fond kinematografie na jeho transformaci na Fond audiovize. Ze 760 milionů korun je 30 milionů určeno na analýzy a 730 milionů na dotace. Je několik variant, jakým způsobem a v jakých letech se budou dotace rozdělovat, záleží na domluvě ministerstev financí, průmyslu a kultury," řekla již dříve ČTK ředitelka SFKMG Helena Bezděk Fraňková.

Zřízení fondu audiovize jako vlajkové lodi podpory kulturních a kreativních průmyslů podporoval končící ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Vláda v demisi v létě schválila strategii rozvoje kulturních a kreativních odvětví, z Národního plánu obnovy má tato oblast získat přibližně osm miliard korun z celkových 171 miliard korun určených pro ČR. Také zřízení Fondu audiovize schválila vláda a peníze z plánu obnovy by měl mít první tři roky.

Fond je největším podporovatelem tuzemské kinematografie. Z rozpočtu ministerstva kultury má ročně téměř miliardu korun, 800 milionů jde na filmové pobídky a 182 milionů na domácí tvorbu. Necelých 200 milionů fond dostává jako parafiskální poplatky, které odevzdávají kina, televizní vysílatelé, provozovatelé reklamy i provozovatelé on-line platforem s filmy na vyžádání. Kromě toho má fond příjmy z licencí některých českých a československých filmů. Na podporu české kinematografie tak fond ročně dá přes 300 milionů korun.