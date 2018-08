Praha - Vláda by mohla schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok na žádost ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) už 19. září. Původně bylo v plánu jednání o týden později. Zasedání kabinetu se zúčastní prezident Miloš Zeman. Novinářům to po pracovním obědě se Zemanem řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.

Babiš novinářům řekl, že rozpočet byl hlavním tématem dnešní schůzky s hlavou státu. "Prezident se chce zúčastnit projednávání rozpočtu na vládě, původně to mělo být 26. září, ale paní ministryně si to přeje už 19. (září)," uvedl Babiš. Doufá, že během tohoto týdnu nalezne dohodu s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem a Schillerovou v otázce platů ve veřejné sféře. Českomoravská konfederace odborových svazů žádá růst platů ve veřejné sféře o deset procent. To hnutí ANO odmítá, sociální demokraté naopak požadavek odborů podporují.

Schillerová v neděli uvedla, že navrhne schodek 40 miliard korun, dosud ministerstvo financí počítalo se schodkem 50 miliard. "Rozpočty vždy dopadnou podstatně líp, než jsou plánované. Hlavní problém je plánovat evropské peníze na základě odhadů ministerstev, ministerstva se do toho neumí trefit," řekl Babiš. Rozpočet považuje za dobrý, i když připustil, že má rezervy. Ministři by podle něj měli ve středu navrhnout snížení počtu zaměstnanců v rámci tzv. systemizace služebních míst. Ministerstvo financí chce omezit neobsazená tabulková místa. Ubýt by mělo 2221 postů a ušetřit se má 3,4 miliardy korun.

Videozáznam z vyjádření Babiše po pracovním obědě u Zemana:

Na schůzce se dnes mluvilo i o některých závěrech Nejvyššího kontrolního úřadu či zahraniční politice.

Babiš okomentoval i společenskou stránku setkání. "Setkání byl náročné hlavně z hlediska jídla. Já snědl tři řízky, bramborový salát, koláče a šunku od kosti," uvedl. Od Zemana dostal k nedělním 64. narozeninám dýmku. "Já jsem kdysi byl kuřák, pak jsem skončil, je tomu snad 22 let. Tak uvidíme, asi to nějak zkusím po delším čase," řekl Babiš.