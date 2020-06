Vláda projedná systém označující bezpečné země pro cestování - video

Praha - Systém, který stanoví bezpečné země, do nichž by mohli Češi cestovat bez omezení, či ze kterých by naopak do Česka mohli přijíždět turisté, by měla na svém dnešním zasedání projednat vláda. Mezi bezpečnými zeměmi by mohly být například Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko. Ministři se budou zabývat i dalšími opatřeními spojenými s koronavirem. Na programu mají také poslanecké návrhy či předlohu o evidenci skutečných majitelů, která může podle kritiků nahrávat premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o střet zájmů.

Kabinet se bude zabývat novelou zákona proti praní špinavých peněz a souvisejícím předpisem o skutečných majitelích. Podle ministerstva spravedlnosti má zákon do českého práva pouze zanést unijní požadavky. Podle kritiků však jedno z ustanovení nahraje Babišovi, protože by byl považován za majitele svěřenských fondů, ale ne za majitele firmy Agrofert, kterou do nich kvůli zákonu o střetu zájmů vložil.

Asi miliardu korun by měla rozdělit Národní sportovní agentura v mimořádných dotacích, které by měly dostat sportovní organizace na náklady na provoz zařízení, která kvůli koronaviru nesměla fungovat, výdaje za zrušené nebo odložené akce nebo nájem. Kabinet projedná i navýšení rozpočtu policie o 600.000 korun kvůli červnovým senátním volbám na Teplicku.

Nesouhlasné stanovisko patrně dostane od vlády lidovecký návrh, který by měl upravit parametry některých vládních zákonů přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru. Souhlasit by naopak kabinet mohl s návrhem, aby evidenci trestů a přestupků vedlo ministerstvo spravedlnosti místo samostatného úřadu Rejstřík trestů.

Kabinet projedná i zprávu o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za loňský rok či novelu živnostenského zákona, kterou chce ministerstvo pro místní rozvoj dočasně odpustit průvodcům tisícikorunu za vydání průkazu, který budou potřebovat od března příštího roku.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) vládě předloží takzvaný rekonstrukční balíček, který má pomoc zajistit českým firmám ve vybraných zemích, aby si i v době koronavirové krize udržely místo na tamních trzích.

Vláda by mohla rozhodnout také o dalším zmírnění některých omezení kvůli koronaviru. Změnit by se v dohledné době mohl třeba počet návštěvníků v zoologických a botanických zahradách a podobných provozech, který je nyní omezen v jednom dni na 150 lidí na hektar plochy. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, má se od příštího pondělí zvýšit kapacita hromadných akcí z nynějších 300 na 500 lidí, v dalších týdnech až na 1000.