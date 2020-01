Vláda projedná státní smutek i vyslání vojáků do Mali

Praha - Státní smutek na 3. února k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) by měla na dnešním zasedání schválit vláda. Projedná i návrh, podle kterého by mohlo až 60 českých vojáků působit v protiteroristické operaci v Mali, Nigeru a Čadu. Na programu je také návrh zákona, který by měl upravit sdílení dat ve veřejném sektoru tak, aby je lidé nemuseli opakovaně vyplňovat.

Kubera zemřel před týdnem náhle ve věku 72 let. Smuteční shromáždění k uctění jeho památky se uskuteční 3. února v Krušnohorském divadle v Teplicích. Odpoledne bude pietní shromáždění v pražském Rudolfinu. Na stejný den by měla vláda na návrh senátorů vyhlásit státní smutek.

Vláda by se dnes mohla zabývat také aukcí pro rychlé mobilní sítě 5G, řekl o víkendu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Ministerstvo žádá úpravu současných podmínek. V souvislosti s aukcí server E15.cz v sobotu uvedl, že Havlíček dnes navrhne odvolání šéfa Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka. Ministr tuto informaci ČTK nepotvrdil. Zopakoval, že s ČTÚ má ministerstvo stejný cíl. "Lišíme se zatím v tom, jakým způsobem k tomu cíli dojít," uvedl.

Ministerstvo školství vládě navrhuje, aby se novým předsedou Národního akreditačního úřadu, který dohlíží na kvalitu vysokých škol, stal dosavadní místopředseda Ivan Barančík. Kabinet projedná i poslanecký návrh ČSSD na změnu parametrů pro poskytování dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče.

Vláda má na programu i návrh zákona o metrologii, který zavede nové definice některých jednotek SI. Pro informaci dostanou ministři zprávu o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kabinet se schází poprvé po jmenování ministra průmyslu Havlíčka ministrem dopravy. Protože se počet hlasů odvozuje od počtu členů vlády, ANO a ČSSD budou mít nyní hlasy v poměru 9:5 místo dosavadního poměru 10:5. Dnešní jednání začíná již v 08:00 kvůli odpolední účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) na pietním aktu v Osvětimi.