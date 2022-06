Vláda projedná růst životního minima či podporu na ubytování uprchlíků

Praha - Zvýšení životního a existenčního minima či úpravy ve vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří u sebe zdarma ubytovávají uprchlíky, projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři by dnes měli také jmenovat novým ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dosavadního náměstka Lukáše Kintra a zaujmout stanovisko k několika poslaneckým návrhům včetně iniciativy umožnit uzavírání manželství i mezi lidmi stejného pohlaví.

Životní minimum by se mohlo kvůli zdražování od července zvýšit z 4250 na 4620 korun, tedy téměř o devět procent. Stejně by se upravily i minimální částky pro dospělé a děti v domácnosti, které jsou nižší. Existenční minimum by se mohlo zvednout z 2740 na 2980 korun. Naposledy nejnižší částky pro život navýšil od dubna, a to o deset procent. Minimum slouží pro stanovení nároku na dávky i pro výpočet některých podpor.

Podpora pro lidi, kteří u sebe zdarma ubytovávají uprchlíky, by se měla od července lišit v případě pokoje a celého bytu. Za ubytování v pokoji by stát poskytoval 3000 korun na osobu a měsíc, ale nejvýš 9000 korun. Za celý byt by pak dávka mohla měsíčně činit 5000 až 15.000 korun podle počtu ubytovaných.

Neutrálně by se mohla podle podkladů postavit vláda jak k návrhu na uzákonění stejnopohlavních sňatků, tak k předloze opozičního ANO na razantní zvýšení příspěvků na mobilitu. Negativní stanovisko by pak měli ministři zaujmout k návrhům ANO na jednorázový příspěvek 6000 korun důchodcům, zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku o třetinu na 400.000 korun, ale i na přísnější trestání pachatelů některých trestných činů spáchaných na učitelích.

Od července by měla vláda do čela NÚKIB jmenovat Kintra. V čele úřadu nahradí Karla Řehku, který bude od začátku prázdnin náčelníkem armádního generálního štábu. Podle dalšího vládního materiálu by měla ke 30. červnu zaniknout funkce zmocněnce pro česko-ruské konzultace, kterou zastává ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák.