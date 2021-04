Vláda projedná plán na rozvolnění opatření proti covidu-19

Praha - Vláda ANO a ČSSD dnes odpoledne projedná plán na rozvolňování opatření proti covidu-19 v obchodu a službách. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) Česko směřuje k tomu, aby se obchody otevřely nejpozději 3. května. Jeho úřad nyní připravuje plán rozvolňování na první polovinu května, který už má základní obrysy.

Arenberger také oznámí, ve kterých krajích se do mateřských škol budou moci od 26. dubna vrátit všechny děti. Nyní je navštěvují jen předškoláci. Jisté je to pro Karlovarský a Královéhradecký kraj, které plní limit pod 100 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za týden. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne, aby se otevírání školek řídilo epidemickými údaji ne z krajů, ale z okresů. Díky tomu by se podle něj mohly otevřít i školky v některých částech Plzeňského a Středočeského kraje.

Kabinet by měl další plány nastavit podle vývoje epidemie po posledním uvolnění některých restrikcí. Minulé pondělí vláda umožnila tzv. rotační výuku na prvním stupni základních škol, do mateřských škol se mohli vrátit předškoláci. Znovu mohly začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví a některé služby jako zámečnictví, čistírny či prádelny.

Provoz obchodů a služeb vláda naposledy povolila zhruba na tři týdny v prosinci. Po Vánocích ale většina prodejen nemohla kvůli špatné epidemické situaci znovu otevřít. Nyní mohou být otevřeny jen vybrané obchody jako potraviny, drogerie či lékárny, ze služeb například čistírny, zámečnictví či servisy aut.