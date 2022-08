Vláda projedná parametry úsporného tarifu na pomoc s cenami energií

Praha - Návrh tzv. úsporného tarifu určeného pro pomoc domácnostem s vysokými cenami energií má dnes na programu vláda. Ministři projednají také dvojici poslaneckých návrhů, dostanou informaci o dotacích určených na zajištění provozu krajských center pomoci uprchlíkům z Ukrajiny či jmenují generálního komisaře Česka na světové výstavě Expo 2025 v Ósace.

Pomoc s vysokými cenami energií dostanou domácnosti prostřednictvím smlouvy na elektřinu. Část příspěvku se má vyplatit ještě letos, druhá část začátkem příštího roku z rozpočtu na rok 2023. Celkově má stát na úsporný tarif vyhradit 40 miliard korun, na pomoc s cenami energií lidem a firmám určila vláda celkem 66 miliard korun. Hlavním úkolem ministrů bude určit konkrétní výši pomoci pro jednotlivé distribuční sazby, částky v návrhu předkládaném vládě chybí.

Kabinet by měl také jednat o úpravě příspěvků na bydlení kvůli zdražování. Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad předloží odhady průměrného zvýšení za poslední letošní čtvrtletí a také pro příští rok. Odhadovaný nárůst cen by se měl promítnout do takzvaných normativních nákladů, které se využívají při výpočtu výše dávek.

K předloze skupiny poslanců, která má zavést ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy, zaujme vláda patrně negativní stanovisko. Stejně se kabinet pravděpodobně vysloví i k poslaneckému návrhu na uzákonění povinnosti bank poskytovat tzv. základní platební účet i firmám a všem dalším právnickým osobám.

Kabinet projedná také novelu zákona o hornické činnosti či předlohu o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, která má mimo jiné zohlednit úpravy v dalších předpisech. Zabývat se bude i dosavadním vyhodnocením projektu spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership, PPP) při výstavbě dálnice D4. Na programu je i řada investičních pobídek.