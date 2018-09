Ilustrační foto - Budějovický Budvar uvedl 8. března do provozu modernizovanou linku na stáčení piva do plechovek. Jde o investici za 40 milionů Kč. Kapacita stáčírny plechovek stoupla o 55 procent ze 16.000 na 25.000 plechovek za hodinu. Jde o součást rozvojového plánu národního podniku, který začal v roce 2015. Do roku 2020 investuje Budvar dvě miliardy Kč. ČTK/Pancer Václav