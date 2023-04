Vláda projedná novelu zákoníku práce s úpravou práce na dohodu či na dálku

Praha - Takzvaní dohodáři by mohli mít nárok na dovolenou. Jejich práce by také měla být předvídatelná. Lidé, kteří pracují z domova, by mohli od zaměstnavatele dostávat paušál na náhradu nákladů. Rodiče s dětmi do devíti let by měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku. Počítá s tím novela zákoníku práce, kterou se ve středu chystá projednávat vláda. Do programu si kabinet zákoník zařadil až dodatečně. Na podobě novely se domluvil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) s odboráři a zaměstnavateli. Začátkem února podepsali dohodu, že se nikdo z nich už nebude snažit kodex při projednávání v Parlamentu pozměnit

Novelu připravilo ministerstvo práce. Přenáší do ní dvě směrnice EU o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Úpravy se mimo jiné týkají pravidel práce na dohodu či zaměstnávání rodičů. Změny měly začít platit do začátku loňského srpna. ČR na úpravu legislativy a zavedení do praxe měla přes tři roky. Minulá vláda to neprovedla. Česku teď hrozí pokuty. Podle podkladů pro vládu může Evropská komise požadovat jednorázově minimálně 1,31 milionu eur (nyní asi 30,7 milionu korun) a za každý den až do nápravy penále od 1584 do 95.013 eur (37.114 až 2,23 milionu korun).

Podle novely by práce na dohodu měla být předvídatelná. Zaměstnavatel by u ní měl nejméně tři dny předem rozvrhnout pracovní dobu a rozvrh by měl poslat pracovníkovi písemně. Takzvaní dohodáři by měli od příštího roku také dostávat dovolenou podle počtu odpracovaných hodin. Měli by mít i příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí. Při placení odvodů by měli pobírat ošetřovné. Po půl roce u firmy by mohli žádat o běžnou pracovní smlouvu.

Lidé s dětmi do devíti let či pečující o blízké by měli mít nárok na kratší úvazek, práci na dálku či jiné uspořádání pracovní doby. Zamítnutí by jim zaměstnavatel musel zdůvodnit. Těhotným ženám či rodičům dětí do jednoho roku by nesměl nařídit práci přesčas.

Lidé, kteří pracují z domova či na dálku, by měli dostávat náhradu nákladů. Tu by tvořil vedle prokazatelných výdajů i paušál za plyn, elektřinu, vodu či odvoz odpadu, když se upraví v dohodě o home office či ve firemních předpisech. Hodinovou částku má stanovit ministerstvo práce podle údajů statistiků vždy od ledna na kalendářní rok ve vyhlášce. V navrhované novele je teď 2,80 korun za každou započatou hodinu. Zaměstnavatel může ale platit i víc. Mimořádně se paušál změní, pokud se náklady zvýší proti zákonné částce či proti částce ve vyhlášce nejméně o 20 procent. Náhrady si mohou domluvit i dohodáři.

Ministerstvo práce uvedlo, že dostalo 63 zásadních připomínek a většinu z nich vypořádalo. Podle podkladů pro vládu je resort financí dál proti ošetřovnému pro dohodáře. Žádá také úplně škrtnout povinnost zaměstnavatelů proplácet náklady při práci na dálku. Svaz měst a obcí nesouhlasí s dovolenou pro dohodáře. Hospodářská komora má výhrady k nastavení pravidel pro elektronickou komunikaci.