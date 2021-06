Vláda projedná návrh na hlasování ve volbách pro lidi v karanténě

Ilustrační foto - Volič hlasuje 7. října 2020 do 2. kola senátních voleb na takzvaném drive-in stanovišti v Uherském Hradišti. Hlasovací místo je určeno pro lidi, kteří jsou v karanténě kvůli koronaviru.

Praha - V říjnových sněmovních volbách by pro lidi v karanténě či izolaci kvůli koronaviru měly být připraveny přenosné volební schránky a volební stanoviště, takzvané drive-in. Další možností by mělo být hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení. Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny předloží v pondělí vládě ministerstvo vnitra. Tři navrhované způsoby se podle něj osvědčily při loňských krajských a senátních volbách.

"V současné době nelze dostatečně předvídat, jaká bude epidemická situace v době konání voleb v říjnu 2021," uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě. Podle vnitra by pravděpodobně díky očkování a testování mohl být covid-19 na ústupu, avšak zřejmě ne natolik, aby stále neexistovala významná skupina voličů v karanténě nebo izolaci. Navrhovaná úprava umožňuje hlasovat i voličům, kteří se do karantény dostanou až ve čtvrtek 7. října, tedy den před zahájením rozhodování o budoucím složení Sněmovny.

Izolovaní lidé ani při jednom ze způsobů hlasování nepřijdou do kontaktu s okrskovou volební komisí. Do omezeného kontaktu přijde pouze s komisí speciální, která je vybavena ochrannými pomůckami. Rovněž hlasovací lístky odevzdané těmito voliči sčítá speciální komise na krajském úřadu. "Za účelem zajištění bezpečného průběhu voleb se také navrhuje, aby bylo ministru zdravotnictví uloženo připravit mimořádné opatření, které bude upravovat nošení osobních ochranných prostředků ve dnech voleb ve volebních místnostech a při realizaci zvláštních způsobů hlasování," dodalo vnitro.

Loni bylo pro hlasování z auta připraveno 78 hlasovacích míst, dvě z nich v Praze kvůli senátním volbám, zbylé po jednom v každém okrese. I když byla stanoviště připravena odbavit všech 16.000 lidí, kteří byli v karanténě, všichni této nabídky nevyužili. V každém z krajů přijelo hlasovat v průměru 250 lidí. Voliči raději využili možnost hlasovat do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.