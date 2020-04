Vláda prodloužila Antivirus a opět schválila daňový řád

Praha - Vláda rozhodla o prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus s příspěvky na náhrady mezd, a to do konce května. Vláda schválila opět novelu daňového řádu. Po neschválení sněmovnou se MF rozhodlo zachovat lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů u DPH na 30 dnů. Firmy by si mohly možná od května do července odložit na čtvrt roku sociální odvody. Zaplatit by je musely do 20.9. se sníženým penále, řekla Maláčová.

Program Antivirus pokrýval zatím období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce dubna. Vláda rozhodla o postupném otevírání provozů do 25. května. Prodloužení nynější kurzarbeitové podpory ještě aspoň o několik měsíců žádali odboráři a zaměstnavatelé.

Vláda opět schválila daňový řád, lhůty pro odpočty se nemění

Vláda dnes schválila novelu daňového řádu, která by měla především lidem umožnit spravování daňových záležitostí s finančním úřadem on-line z domova nebo kanceláře. Po neschválení předlohy Sněmovnou minulý týden se ministerstvo financí rozhodlo zachovat lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů u DPH na 30 dnech. To bylo přitom nejvíce kritizovanou částí normy. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vláda požádá podle ní Sněmovnu o projednání ve zrychleném řízení.

Podle původního návrhu se měla lhůta pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty prodloužit z nynějších 30 na 45 dní. Senát přitom předlohu vrátil zpět Sněmovně s pozměňovacími návrhy a Sněmovna ho minulý týden neschválila. Legislativní proces se tak vrátil na počátek. Novela mohla v konečném důsledku kvůli prodloužení lhůty vylepšit letošní hospodaření státu až o 16 miliard korun. Stát by totiž odpočty na DPH vracel místo v prosinci až v lednu.

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH nakoupil.

Schillerová dále upozornila, že lhůta u nadměrných odpočtů sice zůstane zachovaná, ale nesporné části nadměrného dopočtu bude finanční správa vracet až po zahájení kontroly. I tak to ale může být u nesporných částek dříve, než uplyne 30 dnů.

Hlavním cílem novely je vytvořit podmínky pro vznik portálu MOJE daně, tedy MOderní a JEdnoduché daně. Portál umožní on-line vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Schillerová označuje projekt MOJE daně za vlajkovou loď ministerstva financí.

Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům. O jeden měsíc se má prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky.

Předloha také snižuje veškeré sankce o šest procentních bodů. Nyní vycházejí na 16 procent, nově by měly být deset procent. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na 1000 korun.

Maláčová: Firmy by si mohly odložit odvody za květen až červenec

Firmy by si mohly případně odložit sociální odvody za období od května do července. Uhradit by je musely do 20. září, a to se sníženým penále. To by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento. Shodla se na tom vláda. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Návrh zákona by podle ní kabinet mohl schválit za týden v pondělí.

"Je to jednoduchá a administrativně nenáročná pomoc firmám, jak jim dopřát vzduchu a nechat hotovost," uvedla ministryně.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí z výdělku 24,8 procenta a zaměstnanec dalších 6,5 procenta. Odklad odvodů by se měl týkat zaměstnavatelů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jich na konci loňska evidovala 283.000, zaměstnanců pak 4,63 milionu.

Podle Maláčové by se odklad mohl týkat odvodů za květen až červenec. Za květen je jinak nutné platbu provést do 20. června. Pokud plátce nezaplatil sociální pojištění ve stanovené lhůtě, nebo zaplatil nižší částku, musí uhradit podle nynějších pravidel penále. To za každý kalendářní den činí 0,05 procenta dlužné sumy, uvádí ČSSZ na svém webu. Za letošní přestupný rok je to tak dohromady 18,3 procenta, za běžný rok 18,25 procenta.

"Navrhujeme snížení z 18 procent na čtyři procenta při prodlevě, tedy procento za čtvrtletí. Firmy by musely pojistné uhradit do 20. září včetně úroků," řekla ministryně. Pokud by zaměstnavatel tříměsíční odvody a procento penále včas nezaplatil, začalo by se po 20. září počítat běžné penále 0,05 procenta za den.

Vláda by měla návrh paragrafů schvalovat podle Maláčové příští pondělí. Poté by předlohu dostali poslanci. Aby norma začala platit, musí ji schválit Parlament a podepsat prezident.