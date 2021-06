Vláda probere pomoc po tornádu, rozhodnutí o nejvyšším žalobci není jisté

Praha - Pomoc obcím na jižní Moravě, které zasáhla minulý týden ničivá bouře, bude jedním z hlavních témat dnešního jednání vlády. Zatím není jasné, zda bude kabinet rozhodovat o tom, kdo by měl být novým nejvyšším státním zástupcem po končícím Pavlu Zemanovi. Ministři by měli schvalovat i podobu testování žáků na covid-19 při zářijovém návratu do škol nebo další peníze na kampaň na podporu očkování. Odpoledne čeká ministry společné jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech na Kladensku.

V pátek schválil kabinet bezplatné poskytnutí hmotných rezerv, především pohonných hmot, záchranářům zasahujícím v obcích zpustošených tornádem. Další způsoby pomoci by měl kabinet projednat dnes. Ministerstvo pro místní rozvoj už ohlásilo, že uvolní obcím na obnovu majetku 420 milionů korun. Stát zároveň nabídne lidem na obnovu zničeného bydlení až pět milionů korun, z toho dva miliony jako dotaci a tři miliony jako zvýhodněný úvěr.

Na pozici nejvyššího státního zástupce navrhuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dosavadního Zemanova náměstka Igora Stříže. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale připustil i možnost, že nejvyššího žalobce jmenuje až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice. Zeman ve funkci skončí s červnem. Rezignaci oznámil v květnu a mezi důvody zmínil i tlaky ze strany Benešové, ministryně jeho slova odmítla. S požadavky opozice na odklad výběru nástupce Pavla Zemana ministryně nesouhlasila.

Na řádném programu má kabinet řadu poslaneckých předloh či výroční zprávu Státního fondu dopravní infrastruktury. Po dopoledním jednání se ministři přesunou do Lán, kde je čeká oběd s prezidentem Milošem Zemanem. Zhruba hodinu a půl dlouhá schůzka by se měla týkat aktuálních domácích i zahraničních témat.