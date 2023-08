Vláda probere novelu snižující u státního fondu úrokovou sazbu na bydlení

Praha - Vláda ve středu projedná návrh novely zákona o poskytování úvěrů Státního fondu podpory investic (SFPI) na modernizaci nebo pořízení bydlení. Úprava by měla fixně snížit základní úrokovou sazbu maximálně na tři procenta, nejméně na jedno procento. Úroková sazba poskytovaná SFPI se stanovuje ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku a momentálně se pohybuje okolo 7,43 procenta. Nařízení by mělo nabýt účinnosti 20. září. Vyplývá to z návrhu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zveřejněném ve Veřejné elektronické knihovně legislativního procesu.

Novela je podle MMR reakcí na zvyšující se hypoteční úvěry způsobené vysokou inflací po pandemii koronaviru a začátku války na Ukrajině. Pokud by SFPI úvěr nesnížilo, šlo by podle důvodové zprávy očekávat hromadný odchod klientů SFPI ke komerčním bankám. Momentálně je úvěr snížený o 0,2 procentního bodu za každé dítě, o které příjemce trvale pečuje, které nedovršilo 15 let a které s příjemcem trvale bydlí. Návrh počítá se stanovením výše sazby u nových úvěrů jako základní sazby EU pro ČR sníženou o tři procentní body, přičemž konečná sazba zároveň nemá být nižší než jedno procento ani vyšší než tři procenta.

"Aktuálně by tedy úroková sazba stanovená po ukončení období fixace dosahovala výše tří procent. Splátky úvěru tak například u jistiny dvou milionů korun se sazbou 1,12 procenta nevzrostou z 9305 korun na 14.225 korun, ale pouze na 10.643 korun. Měsíční náklady tedy nevzrostou o 5000 korun, ale pouze o 1300 korun. Pro úplnost uvádíme, že anuita komerčního úvěru by byla při sazbě 5,9 procenta 12.922 korun," uvedlo MMR v důvodové zprávě.

Vzhledem k tomu, že program není financován dotacemi ze státního rozpočtu, nebude mít přijetí novely podle ministerstva žádný dopad na stání peníze. "V případě přijetí novely se úrokové výnosy SFPI v pětiletém období zvýší proti současné hladině o 60,051 milionu korun," uvedla dále důvodová zpráva.

V připomínkovém řízení se proti návrhu zákona kriticky postavila Hospodářská komora ČR. "Nesouhlasíme s netržní fixací úroků z úvěrů, která zásadně naruší trh s hypotékami. Ten je již nyní ve velmi nepříznivé kondici v důsledku inflace způsobené státními zásahy do trhu," uvedla komora. Podle MMR by byl ale úvěr v aktuální situaci při ukončení fixace a s počátkem nového období fixace méně výhodný, než nabízí trh.