Praha - Pětileté období, po které vláda nemůže měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů, navrhuje zrušit novela horního zákona, kterou dnes projedná menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD. Na programu odpolední schůze ve Strakově akademii bude také zavedení možnosti ministerstva zemědělství zasahovat v případě mimořádných situací do zákonného rámce hospodaření v lesích. Novela lesního zákona reaguje na kůrovcovou kalamitu v Čechách a na Moravě.

Ministři proberou také zapojení Česka do evropského družicového telekomunikačního systému pro vládní účely. Jde o systém, který má podle návrhu Evropské komise od roku 2020 poskytovat spojení pro evropské i národní bezpečnostně kritické účely.

K projednání dostane kabinet také koncepci vodní dopravy do roku 2023, jejíž součástí je diskutovaná stavba vodního jezu u Děčína. Ministerstvo dopravy ji prosazuje jakožto klíčový prvek pro další rozvoj tuzemské vodní dopravy i přes negativní ekologické dopady projektu na okolní krajinu.

Ráno, před zasedání vlády, ministr školství Robert Plaga seznámí premiéra Andreje Babiše (oba ANO) se svým postojem k možnosti zavedení systému mistrovských zkoušek. Úřad na záměru pracuje čtvrtým rokem a nyní připravuje pilotní projekt, ve kterém by chtěl tyto zkoušky otestovat. Ministerstvo počítá s tím, že by se k nim mohli hlásit lidé s výučním listem po pěti letech praxe v oboru. Zatím není jasné, kdy by se zkouška měla zavést.