Vláda probere nominaci Jourové či novinky v daňovém řádu

Praha - Na prvním zasedání po téměř měsíčních vládních prázdninách se kabinet Andreje Babiše (ANO) chystá definitivně potvrdit nominaci Věry Jourové do nové Evropské komise, zabývat se bude i novelami daňového řádu či zákona o léčivech. Vláda pravděpodobně podpoří poslaneckou novelou, která by měla do budoucna umožnit rychlejší vysílání vojáků do zahraničí, neutrálně se zřejmě postaví k prodloužení lhůty na projednávání zákonů v Senátu z nynějších 30 na 60 dní, se kterým přišla sama horní komora.

Česko musí nejpozději dnes poslat svou nominaci na člena Evropské komise do Bruselu. Na konci září čeká kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, který je ve funkci schvaluje. Nominaci Jourové, která v uplynulých pěti letech byla eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen, vzal minulý týden na vědomí sněmovní evropský výbor.

Daňová novela počítá se zřízením portálu pro vyřizování on-line daňových záležitostí s finančním úřadem. Norma by dále měla umožnit částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednodušit kontrolní postupy, podpořit elektronickou komunikaci s finančním úřadem a také vesměs snižuje úroky za pochybení jak daňových poplatníků, tak i finančních úřadů.

Podle materiálů ministerstva zahraničních věcí by mělo Česko v příštím roce dát na zahraniční rozvojovou spolupráci 1,087 miliardy korun, na humanitární pomoc a obnovu Sýrie plánuje poskytnout v příštích dvou letech 100 milionů korun. Vnitro zase plánuje na některých zastupitelských úřadech Česka zavést kvóty pro žádosti o víza k pobytu nad 90 dnů, která jsou podávána kvůli podnikání a pro žádosti o zaměstnanecké karty.

Kabinet má na programu i nařízení, které má usnadnit přístup k investičním pobídkám menším firmám, které jsou české a jejichž projekty mají vyšší přidanou hodnotu. Probere i akční plán boje proti terorismu či úmysl státu společně vybudovat společně se Středočeským krajem výstavbu nové silnice mezi Úvaly a Říčany. Zabývat se bude také seznamem kandidátů na nové soudce či koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.