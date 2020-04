Vláda probere koronavirová opatření i běžnou agendu - video

Praha - Opatření k současné epidemii nového typu koronaviru i běžnou agendu má na svém dnešním řádném zasedání na programu vláda ANO a ČSSD. Kabinet by měl mimo jiné projednat zvýšení deficitu státního rozpočtu na letošní rok na 300 miliard korun či úpravu pravidel pro cestování přes hranice kvůli práci nebo podnikání. Vláda se bude zabývat i zvýšením plateb za státní pojištěnce. Národní sportovní agentura předkládá několik materiálů včetně akčního plánu na letošní a příští rok, kterým navazuje na koncepci sportu do roku 2025.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předložila návrh na zvýšení deficitu z nyní plánovaných 200 miliard korun. Podle ní budou růst výdajů i propad příjmů větší, než se očekávalo. Škrty v rozpočtu Schillerová neplánuje. Zvýšení deficitu na 200 miliard korun schválila Sněmovna v březnu, před epidemií koronaviru stát očekával deficit 40 miliard korun.

Kabinet se bude zabývat i uvolněním pravidel pro cestování do zahraničí kvůli práci a podnikání. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) půjde mimo jiné o to, aby lidé po návratu z pracovní cesty nemuseli nutně do karantény.

Mezi trojicí poslaneckých návrhů na programu kabinetu je i předloha ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Hasiči by podle ní mohli dostávat od pojišťoven úhradu nákladů nejen za zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti. Návrh KSČM na zákaz státního financování neziskových organizací, jež vyvíjejí politickou činnost, kabinet pravděpodobně odmítne. Poslanecký návrh na digitalizaci notářské činnosti vláda zřejmě podpoří, byť s některými výhradami.

Ministerstvo dopravy vládu seznámí s vývojem plánovaných dopravních staveb, jejich náklady přesáhnou 300 milionů korun. V příštích třech letech plánuje přípravy stavby 172 velkých projektů za přibližně 243 miliard korun, přes 157,5 miliardy korun má být určeno na dálnice. Kabinet projedná i návrh na jmenování rektora Policejní akademie, kterým se má od července stát dosavadní předseda akademického senátu David Dlouhý.