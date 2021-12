Vláda příští týden projedná pomoc lidem zasaženým energetickou krizí

Praha - Vláda příští středu projedná návrhy pomoci lidem, které postihl prudký nárůst cen energií. Shodla se na tom dnes pracovní skupina ministrů. ČTK to sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Program podpory by podle něj měl začít v lednu, rozšířen by měl být například příspěvek na bydlení a mimořádné okamžité pomoci. Další detaily návrhů nekonkretizoval. S prvními návrhy by se vláda měla zřejmě seznámit už tuto středu, schvalovat je bude však až za týden.

Energie v Česku prudce zdražují. Po nedávném ukončení činnosti společnosti Bohemia Energy muselo navíc kolem 900.000 odběratelů přejít k dodavatelům poslední instance, u kterých se jim zálohy násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které s dodávkami skončily.

Nová vláda Petra Fialy (ODS) k cenám energií ustavila skupinu ministrů, která jedná o možných variantách pomoci. Její součástí jsou ministři průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a Jurečka.

"Materiál předložíme s návrhy konkrétní pomoci na jednání vlády, které je naplánováno na 29. prosince," sdělil ČTK Jurečka. Na twitteru následně napsal, že podporu pro zasažené občany chce vláda spustit v lednu. "Rozšíříme parametry pomoci v rámci příspěvku na bydlení a MOP," uvedl. Podpora by měla platit i zpětně, a to od října letošního roku.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) poroste cena elektřiny v příštím roce o 30 až 50 procent, cena plynu o 50 až 70 procent. Podle předchozí vlády má na zdražování vliv hlavně rostoucí cena emisních povolenek, které mají vliv na cenu energie 20 až 30 procent. Bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) poslala v minulých týdnech Sněmovně návrhy tří zákonů ke zmírnění dopadů růstu cen, a to o snížení DPH, o obchodování s povolenkami a o podporovaných zdrojích energie. Sněmovna je však nakonec neprojednala. Jurečka tehdy uvedl, že předlohy vlády ANO a ČSSD v demisi jsou plošným rozdáním peněz a nepomůžou lidem, kteří pomoc kvůli cenám elektřiny a plynu skutečně potřebují. Vyslovil se pro adresnou pomoc lidem, kteří by se ocitli kvůli vysokým cenám energií v tíživé finanční situaci.

Cena emisních povolenek v Evropské unii vystoupila v polovině týdne na více než 90 eur za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry a podle analytiků by mohla do konce letošního roku vzrůst na 100 eur (více než 2500 Kč) za tunu.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, zároveň umožňuje podnikům získat nebo koupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.