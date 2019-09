Vláda přidá 1500 korun všem zaměstnancům ve veřejné sféře

Praha - Zaměstnanci ve veřejné sféře v příštím roce dostanou navíc 1500 korun do tarifů, současně bude zrušena nejnižší tabulka tarifů, která se týká nejhůře odměňovaných profesí. Nejhůře placení si tak polepší více. Dohodla se na tom dnes vládní koalice. "Jediné procentuální navýšení zůstává u pedagogů a všichni ostatní dostanou pevnou částku, z toho nepedagogové budou mít víc než původních sedm procent tím, že dojde ke zrušení nejnižší tarifní tabulky," řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO).

Nárůst výdajů bude znamenat pro státní rozpočet zhruba dvě miliardy navíc. "Budu dělat úpravy (návrhu státního rozpočtu) po dohodě v částce necelé dvě miliardy," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s tím, že při přípravě návrhu s možným nárůstem částky na platy počítala v rezervě.

Celkově platy v rozpočtu tvoří po důchodech druhou největší sumu, podle Babiše překročí částka 300 miliard korun. Schillerová to označila za odhad. V návrhu rozpočtu, který ministerstvo financí poslalo na konci srpna vládě, je na platy vyčleněno 224,8 miliardy korun pro 474.785 míst. Nejsou v tom zahrnuty výdaje na platy zaměstnanců vysokých, církevních a soukromých škol, výzkumných institucí a zdravotnických zařízení.

Odbory ještě čekají na dohodu o platech učitelů, téměř deset procent chtějí do tarifů, tedy do základu příjmu. Dnešní dohodu o růstu všech ostatních platů však šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula uvítal. "Ti, kteří jsou nejhůře odměňováni, dostanou největší přidání a budou to přidání velmi významná. Myslím si, že to je férová dohoda," řekl Středula ČTK.

Zrušením tabulky si podle ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) polepší i pracovníci v sociálních službách. "Pro mě je důležité, že dojde k navýšení dotací na sociální služby, protože sociální pracovníci také dostanou 1500 korun do tarifů," řekla novinářům. Dnešní dohodu označila za koaliční projekt a velký úspěch vládních stran. Navýšení 1500 korun do tarifů čeká i členy bezpečnostních sborů, uvedl šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce po dohodě o mzdách, kterou vítá, jednat do pondělka o navýšení peněz pro tzv. živou kulturu v regionech. Bojí se, že kraje nebudou mít na navýšení platů, krok by tak podle něj mohl znamenat konec některých zařízení či projektů. "Co požaduji po vládě, je naplňování závazku, že platy v kultuře mají být na úrovni platů v sociálních službách a školách," řekl novinářům. Sumu, o kterou žádá a o které hovořil s premiérem, nechtěl přiblížit.

Učitelé dostanou přidáno deset procent, podle ministryně financí ještě ale není jasné, kolik z toho do tarifů. "Objemově to bude deset procent, jak bylo přislíbeno, tak s tím počítá i rozpočet," řekla Schillerová. Dodala, že učitelé uvidí na výplatních páskách průměrně 3684 korun navíc.

Koalice se dnes nezabývala růstem minimální mzdy, jak požaduje ČSSD. S dnešní dohodou půjde na pondělní jednání tripartity. Na ní bude podle Babiše pokračovat i debata o minimální mzdě. "Jdeme krok za krokem, nyní máme výbornou dohodu, myslím, že jsou s tím všichni spokojeni," reagovala na dotaz ohledně minimální mzdy Maláčová.

Ve veřejném sektoru pracovalo na konci loňska 640.700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se zvedl o 10,8 procenta.