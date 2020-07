Vláda přesunula v rámci fondů EU 6,4 mld. Kč na Antivirus

Praha - Vláda dnes souhlasila s přesunem 6,4 miliardy korun mezi fondy EU, peníze budou využity na financování programu Antivirus. Zároveň rozhodla, že část peněz z EU v rámci záchranného fondu EU bude rozdělena primárně do zdravotnictví, na sociální infrastrukturu, integrovaný záchranný systém a na kyberbezpečnost. Na twitteru o tom informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Antivirus mohou využít firmy, na které dopadla koronavirová krize, program má bránit propouštění. Pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce srpna. Někteří členové vlády z ČSSD i za ANO už mluvili o prodloužení do konce roku. Žádají to odbory i zaměstnavatelé.

Program Antivirus zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.

Podle dnes zveřejněných údajů vyplatil stát na příspěvcích A a B částí programu přes 15 miliard korun. Dostalo je zhruba 60.000 firem na 740.000 pracovníků. Do programu Antivirus C se pak podle ministerstva práce a sociálních věcí přihlásilo 107.000 firem se 735.000 pracovními úvazky. MPSV tak v rámci všech tří programu Antivirus a odkladů odvodů vyplatilo přes 20 miliard korun.

Peníze na zdravotnictví nebo kyberbezpečnost by měla ČR získat z iniciativy React-EU zaměřené na podporu politiky soudržnosti pro ekonomickou a sociální obnovu EU po koronavirové pandemii. Ta je součástí nedávno odsouhlaseného záchranného fondu EU. "Podle odhadů a neoficiálních informací se předpokládá, že příděl ČR bude ve výši zhruba jedna miliarda eur (26,2 miliardy Kč)," uvádí materiál.

Celkově EU vyčlenila na React-EU 47,5 miliardy eur (1,263 bilionu Kč). Konkrétní rozdělení peněz mezi členské státy EU bude podle schváleného materiálu známé pravděpodobně v říjnu.