Vláda požádá Sněmovnu o další pokračování nouzového stavu

Praha - Vláda projedná žádost Sněmovně o další prodloužení nouzového stavu, jenž aktuálně končí s nedělí 14. února. Kabinet by se mohl zabývat také případným zpřísněním restrikcí k omezení šíření epidemie covidu-19. Opatření podle čtvrtečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přestala fungovat. Mluvil o možnosti omezit cestování mezi kraji. Premiér Andrej Babiš toho ale není přívržencem.

Na druhou stranu by měli členové kabinetu debatovat o širším otevření škol. Na stole je návrh, podle kterého by mohli do lavic vrátit nejprve poslední ročníky středních škol. Předpokládá se pravidelné testování žáků i zaměstnanců škol. Kabinet by se měl rovněž věnovat peněžité motivaci lidí, aby se nevyhýbali karanténě či izolaci. Možnostmi jsou denní příspěvek, nebo vyšší nemocenská.

Při jarní vlně epidemie platil nouzový stav 66 dní, nyní je schválen na 132 dní. Menšinový kabinet ANO a ČSSD patrně požádá Sněmovnu o další měsíc. Nemůže ale tentokrát počítat s hlasy komunistů. Jejich vedení schválilo doporučení, aby poslanci KSČM žádost nepodpořili. KSČM poukazuje na to, že kabinet nenaplnil podmínky, které si tato strana kladla před posledním hlasováním.

Z běžné agendy kabinet projedná například novelu zákonů v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem či hodnocení programu mimořádná pracovní víza v zemědělství, potravinářství a lesnictví pro ukrajinské občany za loňský rok. Na programu je i návrh, aby se novým členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace stal molekulární imunolog Václav Hořejší.