Vláda požádá o delší nouzový stav, chystá další zpřísnění

Praha - Vláda se dnes večer sejde k dalšímu jednání a požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu i po sobotě, řekl novinářům po ranním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření navázaná na chystaný pandemický zákon by podle Babiše nyní proti epidemii covidu-19 nebyla dostatečná. Vláda plánuje jejich zpřísnění. Odpoledne budou ministři jednat s opozicí, zaměstnavateli i odboráři či Národní ekonomickou radou vlády (NERV), doplnil premiér. STAN a Piráti žádají přehled, na co přesně chce vláda stav nouze. Vláda musí podle Fialy (ODS) představit rozumná opatření opřená o data.

Babiš řekl, že situace je "extrémně vážná" a na začátku března bude pravděpodobně nejhorší od loňského 1. března, kdy stát oznámil první potvrzené případy covidu-19 v Česku. Nová opatření by se podle něj mohla blížit těm z loňského jara, konkrétní být Babiš zatím nechtěl. Večer je předloží ministerstvo zdravotnictví. "Je nutné to udělat, v opačném případě by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tady ještě neměli," uvedl.

Premiér řekl, že se bude odpoledne opozici snažit přesvědčit, aby souhlasila s dalším pokračováním nouzového stavu. Ten musel po nesouhlasu Sněmovny skončit v polovině února, kabinet však na základě žádosti hejtmanů vyhlásil další. "Dnes bude další vláda ve 20:00, která projedná žádost o prodloužení nouzového stavu, který končí v sobotu. Ta opatření, která nám povoluje pandemický zákon, jsou podle našeho názoru nedostatečná," uvedl Babiš.

Kabinet je podle premiéra přesvědčený, že opatření je nutné zpřísnit. "Pokud to neuděláme, tak příští dva tři týdny nás čekají obrovské problémy v našem zdravotnictví, které funguje na pokraji sil," uvedl. Vláda podle Babiše musí reagovat, dospěla k názoru, že není jiné řešení. Diskutovat o konkrétní podobě opatření bude do večera i s experty. "Čekají nás pekelné dny z hlediska zdravotnictví," varoval Babiš.

Lidé se podle premiéra musejí znovu omezit, minimalizovat vzájemné kontakty a vydržet, než bude naočkovaný dostatek občanů. "Než budeme moci znovu začít uvažovat o rozvolnění, není jiné řešení," konstatoval. Odmítl odpovědět na to, kdo za současnou situaci může. "To bych nechal na média a experty," uvedl.

STAN a Piráti žádají přehled, na co přesně chce vláda stav nouze

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan požádal za koalici STAN a Pirátů premiéra Andreje Babiše (ANO), aby odpoledne předložil přehled opatření proti epidemii covidu-19, na která vládě nestačí projednávaný pandemický zákon. Rakušan to dnes sdělil ČTK. Na schůzce, kde hodlá Babiš žádat opozici o souhlas s pokračováním nouzového stavu, chce také od kabinetu podrobný přehled plánovaných opatření.

Babiš po ranním jednání vlády řekl, že extrémně vážná situace v Česku vyžaduje opatření, která lze vyhlásit jen za trvání nouzového stavu. Ten má podle rozhodnutí poslanců skončit sobotou a navázat na něj měl režim podle pandemického zákona, na kterém minulý týden našla kompromisní shodu vláda s opozicí. Senát má předpis na programu dnes, pravděpodobně ho vrátí Sněmovně, která se jím má zabývat znovu v pátek.

Babiš před večerním jednáním vlády chystá schůzku s opozicí i experty. Rakušan ČTK napsal, že za STAN a Piráty požádal premiéra, aby na schůzce předložil přehled opatření, která nejsou podle vlády možná v režimu pandemického zákona. "Zároveň chceme podrobný přehled plánovaných opatření, zdůvodnění, proč se o nouzovém stavu nemluvilo včera (v úterý) na schůzce zástupců všech stran s vládou," uvedl.

Babiš ráno nechtěl specifikovat, jaká opatření večer vláda přijme. Návrhy připraví ministerstvo zdravotnictví, podle Babiše by se mohla pravidla blížit těm z loňského jara. Rakušan uvedl, že STAN a Piráti budou dál prosazovat povinné a plošné testování ve firmách a další opatření, která navrhovali na úterní schůzce s ministry.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš považuje za klíčové, aby kabinet vyslyšel návrhy, které by pomohly zmírnit krizi a ulevily lidem i firmám. "Naším hlavním požadavkem je spuštění masového testování v podnicích a jeho finanční podpora ze strany státu, k čemuž jsme ve svém plánu Za pět dvanáct vyzývali vládu již před dvěma týdny," sdělil Bartoš ČTK.

Koalice Pirátů a STAN také trvá na tom, že stát musí zajistit ochranné pomůcky proti covidu-19 i pro skupiny s nižšími příjmy. "Dále adekvátní kompenzace, vyšší nemocenskou pro lidi v karanténě, rozšíření kvalitního certifikovaného antigenního testování a hlavně přípravu projektu očkování. Už od jara upozorňujeme na vážnost situace, kabinet bohužel dlouho vše podceňoval," doplnil Bartoš.

Fiala: Vláda musí představit rozumná opatření opřená o data

Pokud kabinet představí rozumná a vymahatelná opatření postavená na datech, jsme připraveni vládě podat ruku, sdělil dnes ČTK předseda ODS Petr Fiala. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), podle kterého vláda požádá o prodloužení nouzového stavu, protože chce zpřísnit opatření proti covidu-19 a pandemický zákon na to nestačí. O opatřeních k lepšímu zvládání pandemie jsou připraveni jednat i lidovci, SPD delší trvání nouzového stavu odmítá.

Babiš po ranním jednání vlády řekl, že extrémně vážná situace v Česku vyžaduje opatření, která lze vyhlásit jen za trvání nouzového stavu. Ten má podle rozhodnutí poslanců skončit sobotou a navázat na něj měl režim podle pandemického zákona. "Za pandemický zákon bojujeme i proto, aby se opatření mohla dělat i bez nouzového stavu. Jsme připraveni vládě podat ruku, pokud představí opatření, která jsou rozumná, vymahatelná a postavená na datech," sdělil ČTK Fiala.

Připomněl, že na úterní schůzce vlády s opozicí se o nouzovém stavu vůbec nemluvilo. "Jedním dechem dodávám, že vláda musí okamžitě začít řešit, co bude dál. Musíme mít plán, jak po skončení omezení otevřeme školy s funkčním modelem testování, jak navýšíme kapacity testování a trasování," uvedl. Nutné je také připravit pravidla a postupy pro velké firmy a hlavně řešit očkování, doplnil.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ČTK napsal, že s Babišem dopoledne telefonicky hovořil. "Situace je velmi vážná, jsme připraveni jednat a pomoci našimi návrhy dalších konkrétních opatření, která povedou lepšímu zvládání pandemie," uvedl.

SPD prodloužení plošného nouzového stavu nepodpoří. "Jelikož se ukazuje, že stávající politika vlády ohledně opatření nikam nevede. Vláda musí zacílit na rizikové skupiny obyvatel a ostatní nechat žít a pracovat při základních opatřeních," míní SPD. Komunisté se budou podle předsedy Vojtěcha Filipa o dalším postupu radit na jednání širšího vedení, které svolá.