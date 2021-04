Vláda potvrdila zákaz setkávání víc než dvou lidí, část žáků se vrátila do škol

Praha - Vláda dnes potvrdila zákaz setkávání více než dvou lidí kvůli epidemii nemoci covid-19. Na sportovištích může být až 12 lidí, ale po dvojicích s desetimetrovými rozestupy. Částečně se ode dneška ale uvolnila protiepidemická opatření ve školách či obchodech. Do škol se vrátili žáci prvního stupně a předškoláci. V souvislosti s tím byl obnoven provoz papírnictví a obchodů s dětským oblečením a obuví. Také se zase otevřely čistírny, prádelny či farmářské trhy i knihovny nebo zoo. S koncem nouzového stavu, který trval do dneška, je nyní znovu povoleno cestování mezi okresy nebo noční vycházení.

V neděli v Česku přibylo 976 případů koronaviru, což je nejméně od neděle 13. září. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se dostal na nejnižší úroveň od konce prosince. I přes oslabování epidemie ale zůstává platná většina opatření proti šíření nákazy, která se po konci nouzového stavu řídí pandemickým zákonem.

Oproti dřívějšímu očekávání se zatím neuvolnila ani pravidla shromažďování. Vláda potvrdila sobotní mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazuje setkávání více než dvou lidí. Důvodem jsou podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) obavy epidemiologů, aby větší rozvolnění nezvrátilo křehký pozitivní trend.

Původně mělo být ode dneška podle rozhodnutí bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) povoleno setkávání až 20 lidí pod širým nebem a deseti uvnitř budov. Arenberger už v pátek večer uvedl, že se mu mírnější opatření nelíbí. Média dnes přinesla vyjádření některých právníků, podle nichž je dnes schválené přísnější opatření neústavní a nelze je vyhlásit podle pandemického zákona. Podle ministra však z konzultací s právníky vyplynulo, že je opatření v pořádku. Pro sportovce se premiér Andrej Babiš (ANO) dohodl v neděli večer s vrcholnými představiteli sportu na kompromisu, kdy bude umožněno sportování dvanáctičlenným skupinám rozděleným do dvojic.

Díky předchozímu rozhodnutí vlády se dnes otevřely mateřské školy pro předškoláky a v lavicích základních škol opět mohli usednout žáci prvního stupně. Třídy se budou střídat po týdnech ve výuce ve škole a na dálku. Podmínkou prezenční výuky je negativní antigenní test, který se bude provádět dvakrát týdně. Podle zjištění ČTK se testování žáků dnes obešlo bez větších komplikací.

Pražští zastupitelé navrhují doplnit testování dětí ve školách tzv. PCR poolingovými testy. Nyní nařízené antigenní testy jsou podle nich nespolehlivé. Poté by bylo možné případně zrušit rotaci a do škol vrátit víc děti. ČTK to dnes řekli zastupitelé Mariana Čapková (Praha Sobě) a Tomáš Portlík (ODS). Po ministerstvu zdravotnictví budou žádat výjimku, aby mohly některé radnice navržený systém vyzkoušet. Vedle toho například Olomoucký kraj bude požadovat dodání jiných antigenních testů. Dostal pro školy čtvrt milionu testů typu Singclean, ale ředitelé škol u nich upozorňovali na řadu technických potíží. Podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) nejsou pro samotestování dětí tyto testy praktické.

Minulý týden rozvezli hasiči ze skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) do krajů pro školy 4,1 milionu testů na covid-19. Celkem je podle dřívějších informací pro školství k dispozici asi 7,6 milionu testů. Další dodávku 5,6 milionu testů pro školy chce mít ministerstvo školství ve skladech SSHR 3. května, podle předsedy SSHR Pavla Švagra je tento termín ale šibeniční. Ministerstvo totiž až dnes zaslalo správě upravenou specifikaci, která určuje, jaké druhy testů mohou být poptávány.

Studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem budou moct docházet do škol od 19. dubna na konzultace ve skupinách maximálně do šesti lidí. Po jednání vlády to oznámil na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Žáci posledních ročníků základních škol a ti, kteří se potýkají s prospěchem, mohou ve skupinách po šesti do školy na konzultace už ode dneška podle dřívějšího rozhodnutí kabinetu.

Vláda původně plánovala, že příští pondělí bude obnovena i praktická výuka na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol. Zatím ale v tomto termínu obnovena nebude. Nedoporučuje to Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). Na webu dnes uvedla, že obnovení výuky na těchto školách by se mělo odložit nejméně na 26. dubna, až se projeví aktuální zmírnění opatření.

Dříve než za 14 dní se neotevřou ani některé provozovny služeb, které jsou nyní zcela zavřené. Nejprve by se měly podle dnešního vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) otevřít tzv. nenahraditelné služby, jako je kadeřník nebo pedikúra. Momentálně podle něj funguje nový tým zástupců ministerstva, svazů a asociací, který ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravuje různé scénáře pro činnosti, které by pro uvolnění mohly připadat v úvahu.

K řešení koronavirové situace má přispět očkování proti nákaze. Do ordinací praktických lékařů za týden dorazí první dávky vakcíny Johnson & Johnson. Vicepremiér Jan Hamáček, který dočasně povede ministerstvo zahraničí po dnešním odvolání dosavadního šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD), chce předobjednat i zatím nechválenou ruskou vakcínu Sputnik V. Neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude, ale musí být připraveno na případné schválení Sputniku.

Dnes v podvečer odstartuje spoty na komerčních televizních stanicích dlouho chystaná národní kampaň na podporu očkování. Chce docílit toho, aby se k očkování přihlásilo 70 procent české populace. Úřad vlády zaplatil za návrh kampaně 4,2 milionu korun, ministerstvo zdravotnictví nakoupí prostor v médiích až za 50 milionů korun.

Vláda dnes rovněž schválila dotace na sekvenaci vzorků z testů na covid-19, která umožňuje odhalovat nové mutace viru. Podle Arenbergera v něm bude 160 milionů korun, což umožní zkoumat zhruba 4800 vzorků měsíčně. Dosud k sekvenaci laboratoře nebyly nijak finančně motivované.