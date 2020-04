Vláda potvrdila na pondělí první vlnu otevírání obchodů

Praha - Od pondělí 20. dubna se mohou otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny, jak s tím počítal vládní plán na rozvolnění opatření zavedených kvůli epidemii nového typu koronaviru. Otevřít budou moci také psí salóny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům po dnešním zasedání vlády řekl, že kabinet první vlnu uvolnění opatření schválil a jeho resort zanesl do příslušného předpisu.

Kabinet plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Od 20. dubna se podle něj mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. "Vláda posvětila první změny, nyní jsme to vložili přímo do legislativní formy," uvedl Vojtěch.

O týden později plán počítá s otevřením provozoven do 200 metrů čtverečních, budou se také smět konat bohoslužby do 15 účastníků. Od 11. května by se měly otevřít větší obchody, autoškoly či posilovny. Ministři v úterý připouštěli, že se harmonogram kvůli epidemiologické situaci opozdí, Vojtěch dnes naopak nevyloučil ani jeho uspíšení. "Pokud by se situace vyvíjela pozitivně a dobře, pak se můžeme bavit o úpravě, od pondělí ale platí, co jsme slíbili," uvedl.

Ministři po jednání vlády na otázku, zda se mohou od pondělí otevřít i salóny pro psy a kočky, nereagovali zcela jasně. Kabinet je totiž do první vlny výslovně nezařadil. "My jsme řekli, že už se chceme vyhnout definování specifických prodejen, tyto spadají do provozoven do 200 metrů čtverečních, předpokládám, že větší nejsou, ty by byly uvolněny od 27. dubna," uvedl Vojtěch. Pokud se však jedná o řemeslo, týká se salónů nejbližší termín, dodal později.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jsou psí salóny sice volná živnost, ale na hraně s řemeslem, proto budou moci otevřít rovněž od pondělí. "Je to podobný případ jako například výroba a oprava brašnářského zboží," napsal ministr dnes ČTK.

Kadeřnictví a holičství se podle plánu vlády mají otevřít až v pondělí 25. května. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula to vysvětlil tím, že v klasickém kadeřnictví nastává bezprostřední přímý kontakt mezi cizími lidmi, což je z hlediska epidemie rizikové. "U pejsků ten problém není zdaleka takový, z tohoto úhlu pohledu je to bezpečnější," uvedl.

Ohledně zprovoznění lázeňských zařízení chce odborná skupina ministerstva zdravotnictví počkat do konce dubna na zhodnocení epidemiologické situace. V plánu otevírání obchodů na rozdíl od ubytovacích služeb nejsou, protože spadají pod zdravotnictví. "Pro nás byly nějakou záložní kapacitou, proto jsme zakázali přijímat nové pacienty. Pokud nenastanou nějaké problémy, tak bychom mohli kapacitu lázní postupně obnovit do nějakého stavu před nemocí covid-19, ale postupnými kroky," uvedl Vojtěch.

Vojtěch si neumí představit uvolnění cestování do celého světa

Ministr Vojtěch si neumí představit, že by se náhle uvolnilo cestování do celého světa. Vzhledem k situaci v jiných zemích by podle něj hrozilo opětovné zavlečení nákazy koronavirem do ČR a je třeba chránit veřejné zdraví. Vojtěch dnes také uvedl, že zakázat cestování vládě umožňuje zákon o veřejném zdraví. Kabinet nicméně cestování zakázal na základě krizového zákona. Někteří právníci zpochybňují ústavnost toho, že Češi podle vládního rozhodnutí nesmí až na výjimky opustit republiku.

"Nedokážu si představit, že bychom ze dne na den uvolnili cestování do celého světa bez omezení v této chvíli, když víme, že v řadě zemí je situace neutěšená. Mohlo by to vytvořit druhou nebo třetí vlnu pandemie," řekl Vojtěch po jednání vlády.

Podle něj bude vláda situaci v zahraničí a s tím spojené možnosti cestování pravidelně vyhodnocovat. "Může dojít k nějakým úpravám. Ale na druhou stranu je pro nás zásadní ochrana veřejného zdraví a zákon o veřejném zdraví, který jasně dává mandát bránit zavlečení nákazy i z jiných zemí," řekl ministr.

Náměstek ministra Roman Prymula uvedl, že s ohledem na letní dovolené je možné jednat s jinými státy o možnosti rekreace, například na Jadranu. Podle něj ale bude nutné zajistit nejen souhlas cílové země, ale i těch transitních, a stanovit podmínky pro cestu na dovolenou i pro návrat, jako například negativní test na nemoc covid-19. Vše ale bude podle Prymuly záležet na aktuální epidemiologické situaci v létě, cestovat by podle něj mělo být možné jen do zemí, kde bude riziko nákazy podobné jako v Česku.