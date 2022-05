Vláda poslala návrh na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů Sněmovně

Praha - Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu, vyhlášeného kvůli migrační vlně z Ukrajiny, o 30 dnů. Novinářům to po dnešním mimořádném jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vládní návrh nyní posoudí Sněmovna. Předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ČTK sdělila, že mimořádnou schůzi k vládní žádosti svolá na čtvrtečních 15:00. Bez prodloužení by nouzový stav skončil 31. května.

"Zatím si dokážeme s tou nebývalou vlnou uprchlíků dobře poradit, ale abychom v tom mohli pokračovat a situaci tak dobře zvládat dál, domluvili jsme se, že bude potřeba požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní," řekl Fiala. Nouzový stav je potřeba především kvůli ubytovávání lidí, mimo jiné v místech, kde by to běžně předpisy neumožňovaly, dodal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dalším důvodem je snadnější proplácení nákladů na humanitární ubytování samosprávám.

Vláda v březnu úspěšně žádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu téměř o dva měsíce. Odborníci se tehdy neshodovali, zda jí předpisy takový postup umožňují, nebo by měla žádat vždy maximálně o dalších 30 dnů. Kabinet tentokrát více než dalších 30 dnů nežádá, protože si uvědomuje, že nouzový stav je velmi intenzivní právní instrument, uvedl Rakušan.

Ministr vnitra dnes zadal strategické skupině vybrat nejdůležitější opatření, která budou nadále potřeba a nyní je umožňuje nouzový stav. "V rámci zrychleného legislativního procesu potřebujeme během června přijít se změnami, které nám umožní zvládání migrační krize i bez nouzového stavu," uvedl.

Strategická skupina podle něj musí tento ambiciózní úkol zvládnout, aby bylo možné od července nouzový stav ukončit. Kabinet již začal na novelizaci zákonů označovaných jako lex Ukrajina pracovat. První z návrhů počítá například s tím, že by Česko i po skončení nouzového stavu nevydávalo víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy.

Kabinet vyhlásil nouzový stav na 30 dnů od 4. března, Sněmovna následně odsouhlasila jeho prodloužení do konce května. Vládní představitelé zdůrazňují, že na rozdíl od nouzového stavu během epidemie koronaviru tentokrát nijak neomezuje české občany.

Rakušan: Hřib přislíbil nedělat unáhlené kroky, jednání s hejtmany ve čtvrtek

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) přislíbil, že do konce jednání o přerozdělování uprchlíků mezi kraji nebude dělat ukvapené a unáhlené kroky, k nimž by patřilo uzavření pražského asistenčního centra ve Vysočanech (KACPU). Po dnešním jednání vlády to novinářům řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). O přemisťování uprchlíků do regionů bude s hejtmany opět jednat ve čtvrtek.

Rakušan s Hřibem dnes několikrát hovořil, měli též speciální jednání o situaci na hlavním nádraží, kde pobývá několik stovek uprchlíků i po otevření stanového městečka v pražské Troji. Řešení se podle ministra rýsuje, nechtěl však více prozradit před středečním zasedáním krizového štábu Prahy.

"Pan primátor mi přislíbil, že do dokončení jednání rozhodně nebude dělat žádné ukvapené a unáhlené kroky, což by určitě uzavření pražského KACPU bylo," řekl Rakušan. Se Hřibem mluvil též premiér Petr Fiala (ODS), který dnes apeloval na společnou snahu o řešení situace.

Hřib v minulém týdnu řekl, že pokud vláda nevytvoří systém přerozdělování uprchlíků do regionů, Praze hrozí to, že bude muset uzavřít asistenční centrum ve Vysočanech. Zda se tak stane, zatím není jasné, jednat by o tom podle dřívějších informací měl právě městský krizový štáb.

Vicepremiér bude pokračovat v jednání s hejtmany o přerozdělování uprchlíků ve čtvrtek. Dnes jim představil možnosti motivace uprchlíků k přemístění po ČR, jednání ale nebylo dokončeno. "Neuvažujeme o nějaké násilné, nucené cestě. Uvažujeme o motivační," poznamenal Fiala. "Jedině takovou si dovedeme představit a jedině taková má vůbec oporu v legislativě," dodal.