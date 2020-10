Vláda posílá Parlamentu návrh na působení zdravotníků NATO a EU

Praha - Vláda souhlasila s pobytem vojenských zdravotníků členských zemí Evropské unie a NATO do 300 lidí pro pomoc s epidemií koronaviru po dobu 90 dnů. Rozhodnutí ještě musí schválit Parlament. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) po mimořádném jednání kabinetu také uvedl, že Severoatlantická aliance v pátek rozhodne o zaslání 60 plicních ventilátorů z aliančních zásob do České republiky. O zdravotnické pomoci jedná Česko pod zastřešením NATO i s Německem a dalšími zeměmi, doplnil.

Kabinet se mimořádně sešel, aby schválil působení skupiny armádních lékařů a zdravotníků z USA, jak ho Spojené státy nabídly po žádosti, kterou tlumočil velvyslanectví vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Tým lékařů Národní gardy má mít 28 členů. Jde o praktické lékaře se zkušenostmi s covidem. Dorazit by měli koncem příštího týdne, působit budou ve Vojenské ústřední nemocnici ve Střešovicích, odkud budou povoláváni k úkolům dle ministerstva zdravotnictví, doplnil Metnar.

Lékaři budou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) moct působit například v budované nemocnici v Letňanech, která je koncipovaná jako záložní, zřejmě bude ale muset být do provozu uvedena. Nemocnice za čtvrt miliardy korun má být dokončena do neděle. Pracovat tam bude 200 vojenských zdravotníků plus další pomocné síly.

Video: Metnar o působení zdravotníků NATO a EU v ČR

22.10.2020, 14:53, autor: Dominik Tománek, zdroj: ČTK

"Máme konkrétní nabídku na pomoc 28 lékařů a zdravotníků z USA. Zároveň probíhají jednání o možném vyslání zdravotníků i z jiných členských zemí NATO a EU. Abychom vše v případě potřeby mohli rychle realizovat, schválila dnes vláda pobyt až 300 vojenských zdravotníků na českém území po dobu do 90 dnů," uvedl Metnar.

Doplnil, že jde o expertní pomoc českým zdravotníkům, zahraniční vojáci budou v případě nasazení v ČR působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

Parlament, a to jeho obě komory, musí podle ministerstva obrany vyslovit souhlas s pobytem vojáků v souladu s ústavou. "Legitimita pobytu bude naprosto v souladu s článkem 43 Ústavy ČR," uvedl Metnar s tím, že Sněmovna i Senát by měly o věci rozhodovat příští týden.