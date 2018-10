Praha - Placeným obecním a krajským zastupitelům, kteří jsou zároveň členy vlády nebo Parlamentu, by se mohly snížit mzdy vyplácené z obecních či krajských rozpočtů. Vláda dnes podpořila příslušný návrh zákona, který vypracovali poslanci vládního hnutí ANO a připojil se k němu i zástupce opozičních Pirátů Jakub Michálek. Hejtmani, starostové nebo radní z řad zákonodárců by podle návrhu měli právo pouze na dvě pětiny částky, kterou dostávají jejich kolegové. Věc ještě musí posoudit Sněmovna. Vláda přerušila projednávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého jsou financovány zejména stavby a opravy silnic a železnic.

Zabývat se bude také hospodařením zdravotních pojišťoven. Ze zprávy, kterou ministři proberou, vyplývá, že veřejné zdravotní pojištění bylo loni v zisku 9,52 miliardy korun, v předchozím roce to bylo asi o 3,5 miliardy korun méně. Celkové příjmy byly 284,8 miliard korun, z toho 65,3 miliardy ze státního rozpočtu, a výdaje 275,3 miliardy korun. Proti předchozímu roku byly příjmy o téměř 20 miliard vyšší.

Menšinový kabinet se bude zabývat také zpřísněním limitů pro obsah některých chemických látek na pracovištích, například v hlubinných dolech, a opatřeními na zmírnění vlivu hluku. Na programu mají ministři také návrh resortu spravedlnosti na jmenování soudců.

Pravděpodobně nesouhlasně se vláda postaví k poslaneckému návrhu na pětileté prodloužení lhůty pro takzvané mimořádné vydržení majetku, jak je zakotvil nový občanský zákoník. Předloha Piráta Lukáše Černohorského by podle podkladů pro schůzi nenaplnila zamýšlený cíl, tedy zamezit mimořádnému vydržení pochybně privatizovaného a převáděného státního majetku.

Vláda podpořila snížení platů starostům z řad zákonodárců

Placeným obecním a krajským zastupitelům, kteří jsou zároveň členy vlády nebo Parlamentu, by se mohly snížit mzdy vyplácené z obecních či krajských rozpočtů. Vláda dnes podpořila příslušný návrh zákona, který vypracovali poslanci vládního hnutí ANO a připojil se k němu i zástupce opozičních Pirátů Jakub Michálek. Hejtmani, starostové nebo radní z řad zákonodárců by podle návrhu měli právo pouze na dvě pětiny částky, kterou dostávají jejich kolegové. Věc ještě musí posoudit Sněmovna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) návrh dnes označil za pozitivní, podle něj reaguje na skutečnost, kdy někteří volení představitelé kumulují několik funkcí. Uvedl také, že by peníze, které obce a kraje nevyplatí svým voleným představitelům, zůstaly v jejich rozpočtu.

Předkladatelé zákona ve zprávě k normě zdůraznili, že nenavrhli zavedení neslučitelnosti funkcí obecního či regionálního představitele a člena Parlamentu nebo vlády, "protože transfer zkušeností z komunální či regionální sféry do činnosti zákonodárných sborů či vlády (nebo naopak) prostřednictvím osob působících v obou sférách může být prospěšný".

"Nenavrhuje se ani úplné odnětí jedné z odměn, které jsou v souběhu, čímž je navrhovaná právní úprava šetrnější než některé obdobné v České republice již platné regulace," zdůraznili autoři novely.

V navrhovaném omezení vycházeli tvůrci předlohy ze současné konstrukce, podle níž má minimální odměna pro neuvolněného starostu představovat 0,3násobek platu uvolněného starosty. "Specifikům situace řešené v nynějším návrhu odpovídá stanovení poněkud většího podílu ve výši 0,4 násobku odměny uvolněného člena zastupitelstva," uvedli předkladatelé v důvodové zprávě.

Vláda schválila návrh na jmenování 12 generálů, posoudí ho Zeman

Vláda dnes schválila návrh na jmenování 12 generálů. V řadách armády by mělo být povýšeno osm lidí, včetně náčelníka generálního štábu Aleše Opaty, u policie by se povýšení týkalo tří důstojníků, včetně policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Dvanáctým kandidátem je ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, řekl ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Konečné slovo ve jmenování generálů bude mít prezident Miloš Zeman.

Ministerstvo obrany navrhlo jmenovat Opatu do funkce generálporučíka. Do hodností generálmajora chtělo povýšit velitele vzdušných sil Petra Hromka a velitele pozemních sil Josefa Kopeckého. Hodnost brigádního generála by podle návrhu ministerstva obrany měli získat zástupce velitele vzdušných sil Petr Lanči, zástupce velitele pozemních sil Petr Procházka, zástupce ředitele sekce podpory ministerstva obrany Jaroslav Schön a René Nábělek a Radek Horáček z Vojenského zpravodajství.

Ministerstvo vnitra navrhlo povýšit Tuhého do hodnosti generálporučíka. Do hodnosti brigádních generálů navrhuje jmenovat ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Vladimíra Kučeru a ředitele dopravní policie Tomáše Lercha.

Vláda podle Hamáčka schválila také návrh na povýšení Koudelky. Jeho povýšení navrhoval kabinet už dříve, v květnu ale Zeman návrhu nevyhověl. Média tehdy spekulovala o tom, že Koudelka nebyl jmenován mimo jiné kvůli zprávě BIS k jedu novičok, který byl využit při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii a kterou Zeman interpretoval jinak než ministerstva obrany a zahraničí.

Koudelka nebyl první, u koho prezident na návrh na povýšení nepřistoupil. V říjnu 2016 Zeman odmítl povýšit ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala a jeho náměstka Simona Michailidise. Důvod neuvedl, podle spekulací to bylo kvůli postoji ministra spravedlnosti Roberta Pelikána při návštěvě dalajlamy. Dohnal a Michailidis byli povýšeni až v roce 2017.

Pokud prezident s vládním návrhem souhlasí, povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to 8. května u příležitosti Dne vítězství a na Den vzniku samostatného Československa 28. října.

Do třech let má přibýt 450 hasičů, kteří vyjíždějí k zásahům

Počet hasičů, kteří přímo vyjíždějí k zásahům, by v příštích třech letech měl vzrůst o 450 tak, aby jejich počet odpovídal vyhlášce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po dnešním jednání vlády uvedl, že kabinet schválil každoroční nárůst počtu hasičů pracujících přímo při výjezdech o 150 do roku 2021. "Po třech letech tak budou počty plně odpovídat příslušné vyhlášce, hasiči nebudou muset rotovat mezi jednotlivými stanicemi," uvedl.

Za posledních pět let přibylo v hasičském sboru více než 400 profesionálních hasičů. Zatímco v roce 2013 bylo ve služebním poměru 9330 lidí, na konci loňského roku v hasičském sboru pracovalo 9745 profesionálů. Celkem v hasičském sboru podle údajů z prosince 2017 pracuje 10.802 lidí.

Podle koncepce, kterou v únoru představili bezpečnostnímu výboru, chtěli hasiči do roku 2021 přijmout 696 nových členů. Hamáček ČTK řekl, že to není v rozporu s dnešním rozhodnutím vlády, protože ti zbývající mají mít jiné zařazení. Podle koncepce plánují hasiči i rozšíření počtu hasičských stanic ze současných 241 na 250. Počítají také s modernizací komunikačních sítí a rozvojem bezpilotních systémů. Zástupci hasičů v únoru také uvedli, že je důležité, aby se zastavil pokles investic v oboru. Upozorňovali i na potřebu lepší obměny požární techniky.

Loni hasiči zasahovali u 16.745 požárů, což je meziročně o 492 více. Oheň způsobil o sedm procent vyšší celkovou škodu než předloni, a to 3,63 miliardy korun. Počet lidí, kteří při požárech zahynuli, naopak klesl ze 124 na 87.

Vláda přerušila jednání o rozpočtu fondu dopravní infrastruktury

Vláda na dnešním ranním jednání přerušila projednávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány zejména stavby a opravy silnic a železnic. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Z dokumentu ministerstva dopravy vyplývá, že rozpočet se má příští rok zvýšit na 86,3 miliardy korun. Je to téměř o 14 miliard Kč více než v letošním roce. Na krajské silnice se peníze zatím nenašly.

"Přerušili jsme to a požádali ministerstvo dopravy, aby přišlo s řešením, aby se našly peníze na opravu silnic druhých a třetích tříd," uvedl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že je podle něj nutné v této záležitosti definovat v širším rozsahu spolupráci mezi kraji a vládou.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že je velmi rád, že se kabinet dohodl na mechanismu, který umožní najít čtyři miliardy korun pro kraje na údržbu silnic nižších tříd. O jaký mechanismus přesně jde, nespecifikoval. "Ministerstvo dopravy na příští vládu předloží materiál, který to již bude řešit. Do budoucna budeme diskutovat o systémovém řešení tak, aby kraje včas věděly, s jakými prostředky mohou počítat a také adekvátně podle toho mohly naplánovat opravy," dodal.

Stát do rozpočtu SFDI pro příští rok vloží ze státní kasy 65,5 miliardy korun, o dalších 20,8 miliardy fond posílí z evropských fondů. Většina peněz by podle ministerského dokumentu měla financovat už rozestavěné projekty.

Návrh na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic počítá z národních zdrojů s dotací přes 28 miliard korun, asi o dvě miliardy víc má směřovat na rozvoj železniční infrastruktury a zhruba 1,4 miliardy na vodní cesty.

Ministerstvo při sestavování rozpočtu nevyhovělo požadavkům řady subjektů, především krajů. Rozpočet tak zatím stále nezahrnuje peníze na krajské silnice. Stát v minulých letech poskytoval krajům mimořádné dotace z vládních nebo ministerských úspor či nepotřebných zdrojů. V posledních čtyřech letech takto kraje dostaly od státu zhruba 15 miliard korun. Ministerstvo proto chce v současnosti vytvořit systém, který by zajistil financování silnic II. a III. tříd ve výši čtyř miliard korun ročně.

Na straně příjmů by měl fond dostat například ze silniční daně 6,3 miliardy korun, ze spotřební daně 8,6 miliardy korun a z mýtného 14,4 miliardy korun. Pět miliard korun by měly vynést dálniční známky.

Spor o výši minimální mzdy bude řešit koalice za týden

Spor o výši minimální mzdy na příští rok bude koalice řešit za týden. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes novinářům řekla, že než její návrh na navýšení o 1200 korun na 13.400 korun měsíčně projedná vláda, tak se nad plánem růstu sejde 10. října koalice, tedy zástupci obou vládních stran. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš hovoří dlouhodobě o nárůstu minimální mzdy o tisíc korun.

Maláčová původně navrhovala 1500 korun, jak požadovaly odbory, 1200 korun, na které ustoupila, označuje za rozumný kompromis. Zaměstnavatelé usilují o maximální navýšení o 800 korun.

Ministerstvo práce předložilo koncem srpna návrh vládního nařízení se zvýšením minimální mzdy od ledna o 1500 korun na 13.700 korun, tedy o 12,3 procenta.

Stejný scénář a výsledek mělo vyjednávání o nejnižším výdělku i loni. ČMKOS žádala 1500 korun navíc, zaměstnavatelé nabízeli 800 korun. Kabinet pak rozhodl o přidání o 1200 korun na letošních lednových 12.200 korun.

S nejnižším výdělkem se má zvednout nejspíš i zaručená mzda podle složitosti práce a kvalifikace, a to o 1200 až 2400 korun. V chystané novele zákoníku práce pak ministerstvo počítá s tím, že by se od roku 2020 minimální mzda stanovila vždy tak, aby od ledna odpovídala polovině průměrného výdělku z předloňska.

Zaměstnavatelům vadí, že musí přidávat i ve všech stupních zaručené mzdy. Stěžují si na vysoké výdaje. Jen u pracovníka s nejnižším výdělkem by původní zvýšení o 1500 korun vyšlo s odvody na 24.120 korun ročně, při přidání o 1200 korun to bude o něco méně. Podle ministerstva práce za minimální mzdu pracují asi čtyři procenta zaměstnanců, tedy kolem 150.000 lidí.

Minimální mzda představuje nejnižší cenu práce. Pojem zaručená mzda zavedl v roce 2007 zákoník práce. Je to nejnižší výdělek, na který má člověk nárok podle složitosti vykonávané činnosti a odbornosti. Vyplácí se v osmi stupních. Nejnižší odpovídá minimální mzdě, nejvyšší aspoň jejímu dvojnásobku. Loni minimální mzda odpovídala podle ministerstva práce 37,3 procenta průměrného výdělku. Letos by se podíl mohl zvednout na 38,5 procenta. V minulém volebním období si koaliční vláda ČSSD, ANO a lidovců předsevzala, že přiblíží nejnižší odměnu 40 procentům průměrné mzdy.