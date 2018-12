Praha - Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by se mohly v budoucnu rozšířit na obce a kraje nebo například na veřejné vysoké školy. Návrh novely zákona o NKÚ, která s tím počítá dnes schválila vláda, informoval tiskový odbor úřadu vlády. Zástupci samosprávy s ní nesouhlasí, zásadní připomínky měla také ministerstva financí, obrany a školství. Ke změně pravomocí instituce je nutné prosadit změnu ústavy, což se dosud nepodařilo.

Vláda v návrhu vyšla ze svého programového prohlášení, kde slibuje prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územní samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti. Návrhem se bude zabývat Sněmovna.

NKÚ v současné době kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může provádět jen v případě, kdy subjekty hospodaří se státním majetkem. Podle nové formulace by úřad mohl vedle hospodaření státu kontrolovat i nakládání s "dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů" - tedy i u územních samosprávných celků, s výjimkou obcí, kde obecní úřad nevykonává rozšířenou působnost.

"Omezení kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu pouze na hospodaření se státním majetkem se v praxi ukázalo jako nedostatečné a bránící provést některé kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu v potřebném rozsahu," uvedli autoři návrhu v důvodové zprávě. Změny hájí mimo jiné tím, že podobnou úpravu má většina členských států EU včetně Slovenska, Německa či Polska.

Ministerstvo obrany návrh pokládá za předčasný. Měla by mu předcházet systematická revize současného způsobu kontrol NKÚ a vymáhání doporučených nápravných opatření. Ministerstvu školství vadí, že by se kontroly měly vztahovat i na veřejné vysoké školy a výzkumné instituce. Řadu připomínek vznesly i kraje a jejich asociace, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR či Hospodářská komora ČR. Vadí jim mimo jiné zásah do samosprávy, který je podle nich v rozporu s ústavním pořádkem.

Předkladatelé návrhu to odmítají. "Návrh zákona nemůže představovat zásah do principu samostatnosti výkonu územní samosprávy, neboť NKÚ, který provádí kontrolu, pouze formuluje kontrolní zjištění. Navržení a přijetí konkrétních opatření k odstranění zjištěných nedostatků je ve výlučné působnosti orgánů územního samosprávného celku," reagovali.

Pokus o rozšíření působnosti NKÚ naposledy narazil v květnu 2016 v Senátu. Senátoři kritizovali, že kontroly by se týkaly také obecních samospráv, a upozorňovali na duplicity kontrol, kterým už obce podléhají na základě jiných právních předpisů. Vláda pak předložila další návrh, o němž však už Sněmovna do konce minulého volebního období nestihla rozhodnout. V dolní komoře je nyní poslanecký návrh Pirátů, kteří chtějí, aby NKÚ kontroloval hospodaření statutárních měst, krajů a veřejnoprávních médií, ale nikoliv obcí.