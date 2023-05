Vláda podle tisku kousla do kyselého jablka, prezentace se ale nepovedla

Praha - S rozpaky a výhradami reagovali komentátoři českých médií na balík opatření, kterými chce vláda ozdravit veřejné finance. Ocenili sice, že pětikoalice se rozhodla neúnosnou situaci státního rozpočtu i důchodového systému poměrně razantně řešit, kritizovali ale rozvleklý průběh čtvrteční tiskové konference vládních lídrů i některé návrhy. Zmínili například osvobození tichého vína od spotřební daně nebo zařazení novin, na rozdíl od časopisů, do vyšší sazby daně z přidané hodnoty (DPH).

"Po nekonečných týdnech, kdy jednotlivé resorty vypouštěly více či méně reálné návrhy na zkrocení rozpočtu, se vláda konečně odhodlala vystoupit a sdělit nám výslednou dohodu na balíčku pro ozdravení veřejných financí. Byť tisková konference délkou i spádem připomínala venezuelskou telenovelu," uvedla komentátorka Hospodářských novin.

"Řečníci mísili směsku lidového vyprávění s extrémně odborným vysvětlováním, takže tomu chvilkami asi rozuměli jen oni samotní," komentovala vládní prezentaci konsolidačního balíčku Mladá fronta DNES. "Torturu velkého očekávání vystřídala muka skoro tříhodinového defilé pětikoaličních politiků a spřízněných odborníků s dílčími opatřeními, eufemisticky zvanými reforma. Dobrého pomálu, můžeme ale aspoň debatovat o něčem konkrétním, neměnícím se jak aprílové počasí," napsal komentátor Práva.

Pochvalu si podle HN nicméně zaslouží i dohoda na důchodové reformě. "Je sice už na první pohled pouhým uměním možného v ideologicky příliš rozkročené vládě, nicméně ve svých důsledcích je podstatně tvrdší, než jsme se vůbec odvažovali představit," míní autorka článku.

Deník N poznamenal, že vláda, ve které má největší slovo ODS, sáhla, byť jen kosmeticky, na daň z příjmu. "A dozvěděli jsme se také, že časopisy jsou společensky prospěšné, noviny však nikoliv," poznamenal autor.

Komentátor serveru iROZHLAS.cz poukázal na to, že zejména tlak lidovců a mocné vinařské lobby vedl k tomu, že víno bude dál osvobozeno od spotřební daně. "Z hlediska přiměřeného rozložení daňového břemene to nedává naprosto smysl. Šumivá vína platí spotřební daň, pivo platí spotřební daň, lihoviny platí spotřební daň. Proč ne vína? Protože mocná lobby vinařů. Jejich prodloužená politická ruka v podobě lidové strany tak nyní předvádí bizarní kotrmelce, aby tuto zjevnou nespravedlnost ospravedlnila," napsal autor.

"Vláda se ve čtvrtek pokusila o takřka kulatý čtverec: prodat krev, pot a slzy pod hezkými slovy jako úsporný, štíhlý a jednodušší. Svůj takzvaný konsolidační balíček a náznak důchodové reformy pro potřeby tiskové konference optimisticky přetřela na 'Česko ve formě'. I když v případě hospodaření státu nejde ani tak o balíček jako spíš o krabičku poslední záchrany. Která musela přijít a je dobře, že přišla – neudělat nic už nebylo možné," uvedly v komentáři Seznam Zprávy

Vláda podle Lidových novin kousla do kyselého jablka škrtů, za což si zaslouží úctu. "Jako by se ale při své tolikrát zdůrazňované odvaze styděla za to, co vymyslela. Některá opatření jako by se ministrům nechtělo zveřejňovat a dostalo se na ně teprve po konkrétních dotazech novinářů. Třeba zvýšení progrese daně z příjmu či výčet položek přecházejících do vyšších sazeb DPH lezly z ministra financí jako z chlupaté deky," podotkl komentátor listu. Při představování zaniklo třeba i znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance, jako by bylo pod rozlišovací schopností ministrů a pro samotné zaměstnance nestálo za zmínku. "Vždyť zaměstnanec je ideální daňová dojná kráva a svůj osud si zaslouží," dodal autor.