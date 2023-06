Vláda podle Stanjury nechystá v úsporném balíčku zásadní změny

Praha - Vláda v konsolidačního balíčku nechystá žádné zásadní změny, řekl po jednání členů vlády s odboráři ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). O některých věcech budou podle něj ještě jednat experti. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula po schůzce sdělil, že předáci ČMKOS projednají v pondělí další postup proti vládnímu balíčku.

Vláda chce v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to pak mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, obnovením nemocenského pojištění zaměstnancům i se změnami DPH. V plánu je zvýšení daní firmám, z hazardu, lidem s vyšším příjmem i u tabáku a alkoholu. Nulovou spotřební daň má mít dál ale tiché víno. Škrtnout se má daňová sleva u zaměstnaneckých benefitů. V první verzi rozpočtu na příští rok pak ministerstvo financí navrhlo snížení platových tarifů pracovníků veřejného sektoru o pět procent.

Odbory ČMKOS kritizují v balíčku hlavně změny DPH, zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance či rušení slev u benefitů. Opakovaně si stěžují na to, že s nimi vláda své záměry neprojednává předem a na připomínky k balíčku s téměř šesti desítkami novel jim dala pět pracovních dnů. Navrhují 12 vlastních opatření ke snížení rozpočtových deficitů. Mezi nimi je obnovení EET či zrušení daňových změn z posledních let. Premiér označil už dřív odborářské návrhy za nerealistické.