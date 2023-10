Vláda podle Fialy vstupuje do druhé půlky volebního období s dobrým skóre

Praha - Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) vstupuje do druhé poloviny volebního období s dobrým skóre. Podařilo se zvrátit trend zadlužování a zpomalit inflaci, uvedl Fiala na sociální síti X ve videu, které zveřejnil u příležitosti dvou let od posledních voleb do Sněmovny. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) tehdy těsně porazila ANO a vytvořila kabinet s koalicí Starostů a Pirátů, která skončila v hlasování třetí. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová následně ČTK napsala, že vláda zatím jen boří a nepřichází s ničím vlastním.

Fiala dnes výsledek posledních voleb označil za vítězství demokratických stran nad populisty, komunisty a extremisty. Poslední dva roky podle něj nebyly snadné, protože vláda musela čelit dozvukům epidemie covidu-19, důsledkům ruské agrese na Ukrajině, uprchlické vlně, energetické krizi, inflaci či dezinformacím, které měly cíleně radikalizovat části společnosti.

"Ačkoliv vím, že mnozí z vás, a já také, by si přáli, aby některé věci šly rychleji, tak věřím, že naše vláda vstupuje, ve sportovní terminologii, do druhého poločasu s dobrým skóre," uvedl. Podařilo se podle něj zvrátit trend zadlužování po minulých vládách, inflace se zpomalila. "I když její stav ještě není ideální, tak jsem si jist, že se příští rok dostaneme na čísla, na která jsme byli zvyklí před krizi," řekl.

Schillerová dnes ČTK napsala, že Fialova vláda za dva roky otřásla peněženkami českých rodin i veřejnými financemi. "Podle statistických dat čelíme největšímu propadu reálných mezd ze zemí OECD, druhé nejvyšší inflaci v EU, máme třetí nejvyšší náklady na bydlení v Evropě, tržby obchodníků klesají 16 měsíců v řadě a rekordní počet lidí se neobejde bez příspěvku na bydlení," uvedla.

Fiala naopak ocenil systematické investice kabinetu do energetické bezpečnosti či silnic a dálnic. "Věřím, že se nám po dekádě nezodpovědného populisticko-socialistického vládnutí daří naši zemi opět dávat dohromady," uvedl. Zdůraznil, že se musí podařit udržet demokracii a západní směřování Česka.

Podle Schillerové vláda zatím jen boří a nepřichází s ničím vlastním. Vyčítá jí například zrušení elektronické evidence tržeb nebo to, že nerozvíjí on-line projekty předchozího kabinetu vedeného ANO. Vláda podle ní také zahodila konsolidační plán založený na řádném výběru stávajících daní. ANO je také zárukou demokracie a západní orientace, dodala Schillerová. "Navíc na rozdíl od ODS své sliby i plníme," uvedla.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN získaly před dvěma lety ve volbách celkově 108 mandátů a hned po sečtení hlasů podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Koalice rovněž oznámily, že nevstoupí do jednání s dalšími subjekty. Vláda bude pravděpodobně brzy čelit třetímu hlasování o nedůvěře, obě předchozí její většina ve Sněmovně ustála.