Vláda podle Babiše přesune pět miliard armádě, zbytek asi v únoru

Praha - Vláda na svém dnešním mimořádném jednání schválí přesun pěti miliard korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu ministerstva obrany. České televizi to při večerním jednání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda původně slíbila, že deset miliard vrátí armádě na své první lednové schůzi, později Babiš hovořil o termínu do konce ledna.

Peníze armádě poslanci odebrali při prosincovém schvalování státního rozpočtu, aby vyhověli požadavku komunistů a získali potřebné hlasy pro jeho schválení. Slibovaný termín k vrácení částky se poté několikrát posunoval. "Dnes večer vláda schválí přesun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu armády ve výši pěti miliard, zbytkových pět se vyjasní po analýze nároků jednotlivých resortů včetně obrany. Předpokládám, že to bude příští měsíc," řekl Babiš ČT.

Kabinet dnes jedná v novém roce poosmé, z toho čtyři pondělní schůze byly řádné, další se věnovaly především otázkám covidu-19. Toto pondělí ministři o penězích nejednali kvůli absenci ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), který se omluvil kvůli léčbě z nákazy covidem-19. Ministerstvo obrany už dříve uvedlo, že má materiál pro převod peněz připraven.

Metnar v minulosti opakovaně řekl, že pokud by se začalo na armádě šetřit, podal by demisi. Po schválení převodu chce obrana do dvou dnů předložit ministerstvu financí rozpočtové opatření. Úřad by pak měl maximálně měsíc na jeho schválení. Armáda aktuálně může nakládat se 75 miliardami, což je méně než před rokem. Kdyby o peníze přišla, muselo by ministerstvo přeplánovat výdaje. Ohrozilo by to také slib ČR spojencům z NATO vydávat do roku 2024 na obranu dvě procenta HDP.

Vláda se o podporu KSČM kromě hlasování o rozpočtu opírá mimo jiné i při rozhodování o prodlužování nouzového stavu. Hnutí ANO v úterý hodnotilo s komunisty vzájemnou toleranční dohodu obou subjektů. Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa však armádní miliardy tématem jednání nebyly, protože nejsou předmětem dohody o toleranci. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí vyloučil možnost, že nevrácení peněz s jednáním s KSČM souvisí.