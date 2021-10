Vláda podle Babiše dovládne ve stejném složení, ČSSD v ní zůstane

Praha - Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) dovládne ve stejném složení, ministři za ČSSD v ní nadále zůstanou. Premiér to řekl televizi Nova. Spolupráci s ČSSD označil Babiš za dobrou. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) po dnešním jednání vlády uvedl, že se kabinet vůbec nezabýval výsledkem voleb a pracoval stejně jako dosud. Žádná diskuse se podle něj nevedla o tom, že by sociální demokraté ve vládě nepokračovali poté, co se nedostali do nové Sněmovny. Babiš se dnes tiskové konference neúčastnil. V sobotu nedokázal odpovědět, zda bude chtít do ustavení nového kabinetu pokračovat ve vládě s ČSSD.

Babiš na dotaz televize, zda ČSSD zůstane i nadále ve vládě, odpověděl "ano, zůstane". "My jsme spolu mluvili a myslím, že v globále ta spolupráce byla dobrá. Myslím, že by to ani nebylo důstojné, že bych to takhle řešil," řekl Babiš televizi Nova. Vláda podle něj dovládne ve stejném složení.

"Atmosféra byla pracovní a věcná. V podstatě jsme neřešili vůbec výsledky voleb. Nebyla k tomu žádná diskuse, nepadlo ani téma, jak kdo bude, nebo nebude ve vládě. Jednoduše řečeno jedeme v režimu, v jakém jsme jeli před volbami," uvedl Havlíček. Kabinet se sejde i příští pondělí, doplnil. "Předpokládám, že v tomto režimu se bude pokračovat nadále," uvedl.

Dnešního jednání se zúčastnili z ministrů ČSSD vicepremiér Jan Hamáček, ministr kultury Lubomír Zaorálek a zemědělství Miroslav Toman, dodal Havlíček. "Jak vláda vždy začínala a končila, tak to bylo i tentokrát," řekl. Podle Havlíčka nemá rekonstrukce vlády smysl ve chvíli, kdy není jasné, jak dlouho tu kabinet ještě bude. "Domnívám se, že by se to mělo dohrát v této sestavě," konstatoval. Kromě Hamáčka, Zaorálka a Tomana je ve vládě za ČSSD ještě ministryně práce Jana Maláčová a ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

Premiér v sobotu uvedl, že zatím není schopen odpovědět, zda bude chtít do ustavení nového kabinetu pokračovat ve vládě s ČSSD. Z telefonátu s Hamáčkem podle Babiše vyznělo, že by Hamáček pochopil, pokud by tomu tak nebylo.

Prezident Miloš Zeman podle Havlíčka v neděli před svou hospitalizací nepověřil Babiše sestavováním vlády. "S tím, že se to bude řešit později, až pan prezident bude ve stavu, kdy nebude nemocný a kdy na to bude mít zázemí," uvedl. Víkendová schůzka premiéra s prezidentem v Lánech podle něj byla osobní. "Nebyla to diskuse spojená se zásadnějším povolebním vyjednáváním," dodal.