Vláda plánuje dát do rezerv pomůcky za 3,7 mld. Kč

Praha - Vláda plánuje prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nakoupit do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných a zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun včetně DPH. Nákup rozdělí na dvě fáze. Vyplývá to z podkladů pro jednání vlády, které má ČTK k dispozici. V první fázi podle nich bude nakoupena polovina celkově požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun včetně DPH, aby byla co nejdříve ve státních hmotných rezervách vytvořena "železná zásoba" těchto prostředků.

Před nákupem druhé poloviny má být do konce června zpracována analýza, která má ukázat možnosti českého průmyslu zabezpečit výrobu ochranných a zdravotnických prostředků výlučně z tuzemských zdrojů. "Ihned poté by vláda rozhodla, jakým způsobem bude zajištěno zbývajících 50 procent požadovaných osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků - tedy zda je reálné je zajistit v podobě vytvoření hmotných rezerv (zásoby vstupních surovin) u výrobců, nebo zda budou rovněž dokoupeny v podobě hotových výrobků do pohotovostních zásob," píše se v materiálu, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Dokument dále uvádí, že pro financování nákupu osobních ochranných a zdravotnických prostředků mají být využity peníze, které byly převedeny ministerstvům vnitra a zdravotnictví z vládní rozpočtové rezervy, a byly účelově určeny na výdaje spojené s pandemií covid-19 a dosud nebyly spotřebovány.

Ve verzi dokumentu, kterou má ČTK k dispozici, MPO navrhuje, aby byly pořízeny ochranné pomůcky celkem v 13 kategoriích. Zásoby by ministerstvům a vybraným úřadům měly vydržet na dva měsíce. Má jít o respirátory typu FFP2 a FFP3, filtry do respirátorů FFP3, roušky, ochranné brýle, obleky, štíty, návleky na obuv, rukavice, čepice, výtěrové sety bez média, rychlotesty a suroviny pro výrobu dezinfekce.

SSHR je má pořídit zadáním veřejné zakázky formou otevřeného řízení, v první fázi tedy v rozsahu poloviny uplatněných požadavků. Jen ministerstvo zdravotnictví podle podkladů požaduje na zmiňované pokrytí dvou měsíců osm milionů respirátorů FFP2 a dva miliony respirátorů FFP3. Celkem požadují úřady přes 15 milionů respirátorů FFP2 a přes 2,2 milionu respirátorů FFP3. Před současnou pandemií bylo v nouzových zásobách podle informací ČTK 10.000 respirátorů FFP3, 10.000 ochranných obleků, brýlí a rukavic a desítky izolačních bioboxů.

SSHR schraňuje komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dříve uvedl, že správa má jako jediná po skončení stavu nouze ze zákona oprávnění vytvářet pohotovostní zásoby.

Česká republika trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, postupně se situace zlepšila. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěn letecký most z Číny s dodávkami zakoupených roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Letadla zakoupené pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti 3. května ráno. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu.