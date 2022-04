Vláda opět navrhuje jmenování šéfa BIS Koudelky generálem

Kamenice (u Prahy) - Vláda opět navrhuje jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky generálem. Po dnešním zasedání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Prezident Miloš Zeman nevyhověl předchozím šesti vládním návrhům, proti kontrarozvědce a Koudelkovi má dlouhodobě výhrady.

Fiala novinářům řekl, že kabinet dnes na výjezdním zasedání na zámku Štiřín odsouhlasil návrhy na povýšení několika lidí do generálské hodnosti. Koudelka je mezi nimi, doplnil. Fialův koaliční kabinet v únoru potvrdil Koudelku ve funkci šéfa BIS, kterou byl od loňského léta pověřený po vypršení předchozího pětiletého mandátu.

Minulý kabinet Andreje Babiše (ANO) zdůvodňoval návrh jmenovat Koudelku generálem vysokými profesními a osobními kvalitami šéfa BIS, ale také velmi dobrými výsledky samotné kontrarozvědky. Prezident loni už předem avizoval, že návrhu znovu nevyhoví. Uvedl, že zatím k tomu nevidí důvod a počká, jak skončí vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Koudelka se narodil v roce 1965, vystudoval ČVUT. Je dlouholetým pracovníkem kontrarozvědky, v tajných službách je od roku 1992. Deset let vedl odbor kontrašpionáže. Ředitelem BIS ho v roce 2016 poprvé jmenovala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). V polovině srpna 2016 vystřídal dlouholetého šéfa BIS Jiřího Langa, který požádal o odvolání a nyní je ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Řízení BIS se opětovně plnohodnotně ujal 15. února.

Vláda schválila návrhy ministra vnitra i ministra spravedlnosti, které se jmenování do hodnosti generálů týkaly, uvedl úřad vlády v tiskové zprávě. "Na povýšení u příležitosti státního svátku 8. května vláda navrhne prezidentu republiky dalších jedenáct představitelů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby ČR a BIS," doplnila Strakova akademie.

Podle informací ČTK by mohl do hodnosti generálporučíka povýšit šéf hasičů Vladimír Vlček. Generálmajorem by se mohl stát pověřený první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Brigádním generálem pak navrhuje vláda jmenovat ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta Martina Baláže, náměstka policejního prezidenta Tomáše Kubíka či ředitele cizinecké policie Milana Majera. Návrh se týká i ředitele karlovarské policie Petra Macháčka, šéfa pražských hasičů Luďka Prudila a karlovarských hasičů Václava Klemáka.

Většinu návrhů schválila loni i vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Prezident generály každoročně povyšuje u příležitosti státních svátků 8. května a 28. října. V říjnu se však ceremoniál kvůli hospitalizaci prezidenta Zemana neuskutečnil.