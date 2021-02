Vláda od půlnoci omezí pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov

Praha - Vláda kvůli šíření covidu-19 výrazně omezila volný pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, kde se nákaza v poslední době šíří nejrychleji v zemi. Lidé, kteří tam bydlí, nebudou moci až na výjimky okres opouštět, jiní do něj nebudou moci přijet. Obyvatelé těchto tří okresů musí na všech veřejných místech či ve veřejné dopravě povinně nosit respirátor typu FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku. Po dnešním mimořádném jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Opatření bude platit od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu.

Pokud Sněmovna stav nouze neprodlouží, skončí v neděli 14. února. Vláda by v tom případě většinu opatření převedla pod zákon o ochraně veřejného zdraví, to by ale podle Blatného bylo možné pouze omezeně.

Zpřísnění omezení volného pohybu ministr vysvětlil tím, že v daných okresech je počet nakažených třikrát až čtyřikrát vyšší než ve zbytku země. Nemocnice mají plné kapacity a musejí pacienty převážet jinam. "Až na výjimky jsme osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět, a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet," oznámil Blatný.

Omezení pohybu nebude platit pro děti dojíždějící do škol a jejich doprovod. Výjimku mají také lidi, kteří dojíždějí do jiných regionů do práce nebo budou muset opustit domov kvůli zajištění bezpečnosti, péči o příbuzné a blízké, kvůli zajištění potřeb pro zvířata, kvůli neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu, řekl ministr. Vždy budou muset ale deklarovaný účel cesty doložit. Do okresů s omezeným volným pohybem nebudou moci podle Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí. Opatření se nebude vztahovat na tranzit. Například řidiči kamionů okresy mohou projet, ale nebudou v nich smět zastavit, pokud to není nezbytně nutné, například v případě poruchy vozidla.

Vláda dnes rozhodla také o tom, že stát pošle půl milionu jednorázových roušek do Královéhradeckého a půl milionu do Karlovarského kraje ze státních hmotných rezerv. V případě potřeby může dodávky zopakovat. Jedná se také o tom, že školám a školkám v uzavřených okresech poskytne respirátory FFP2.

Zaměstnavatelům v těchto okresech vláda doporučila režimová opatření na pracovištích, co největší využití práce z domova a pravidelné antigenní testování. Na dodržování opatření má dohlížet na příjezdových silnicích policie. Pokud by síly nestačily, požádala by vláda o pomoc armády, řekl Blatný.

Hejtman Kulhánek: Musí se upřesnit dokládání důvodu cestování

Zpřísněná opatření v okresech Cheb a Sokolov vedení Karlovarského kraje očekávalo. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) jsou vymahatelná, pokud se upřesní například, jak budou lidé prokazovat účel svých cest. Na distribuci ochranných pomůcek se začne kraj neprodleně chystat, řekl hejtman ČTK v reakci na rozhodnutí vlády.

"Opatření míří do oblastí, které jsme očekávali, to znamená nošení ochranných pomůcek, doporučení pravidelného testování ze strany zaměstnavatelů a zejména omezení mobility. Jsou vymahatelná, pokud dostaneme upřesňující informace, jakým způsobem dokládat ze strany lidí, kteří budou cestovat. Nevidím problém v otázce zaměstnání, tam může být vystaveno potvrzení ze strany zaměstnavatele, problematické vidím ty další důvody, které nemusí být vždy dokladovatelné," řekl ČTK.

Bude záležet například na tom, jestli budou kontroly jen na hlavních tazích, nebo na všech silnicích vedoucích do okresů Sokolov a Cheb. Kraj je ve spojení s policií i hygienickou službou.

"Potřebujeme ale ještě upřesnit řadu detailů, především, kde budou přesně probíhat kontroly dodržování těchto opatření, jak naši občané budou prokazovat účel svých cest mimo uvedené okresy. Čekáme proto na informace od ústředních orgánů, které předáme starostům," shrnul Kulhánek.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes slíbil pro Karlovarský kraj dodávku 500.000 chirurgických masek a respirátorů. Podle Kulhánka kraj nyní čeká na informaci, odkud budou expedovány. "Kraj má logistiku na to, abychom je rozdělili dál," dodal.

Vedení kraje se chystá na možný scénář, že poslanci dnes neprodlouží nouzový stav, který je schválen do neděle. V tom případě lze vyhlásit v kraji stav nebezpečí, což umožní pokračování některých opatření proti šíření nákazy, uvedl Kulhánek v České televizi. Sám je pro pokračování stavu nouze jako účinného nástroje pro řešení nynější složité pandemické situace, s poslanci za STAN se ale na tom podle něj hejtmani tohoto hnutí neshodli.

Adamec: Vláda by měla v postižených okresech zrychlit vakcinaci

Starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS) považuje nařízení vlády o omezení pohybu v okrese za zbytečné, nekoncepční a vymahatelnost nařízení bude komplikovaná. Vláda by měla spíše v postižených okresech urychlit vakcinaci, řekl dnes ČTK

"Je to typické vládní nařízení - ani oblečená, ani nahá. Je to celé velmi děravé. Jediné pozitivum vidím v tom, že bychom měli dostat respirátory nebo roušky. Míra takových nařízení, která stále houstne, způsobí jen to, že občané to dodržovat nebudou, jsou z toho čím dál tím víc unavení. Je to typické nařízení, které je v tomto duchu," řekl dnes ČTK Adamec.

Hejtman Červíček: Zpřísněná opatření bude nutné dodržovat

Zpřísněná omezení pohybu a dalších opatření v okrese Trutnov bude nutné dodržovat. Lépe lze ale zvládnout epidemii testováním, trasováním a urychlením očkování. ČTK to dnes řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Vláda omezila kvůli šíření covidu-19 pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Pokud ho Sněmovna neprodlouží, bude končit už v neděli 14. února. K tomu se hejtman dnes nevyjádřil.

"Počkejme na to, jaké bude rozhodnutí Sněmovny," řekl dnes ČTK hejtman Červíček. Nemá informace, že by se rozšíření uzávěry v příštích dnech mělo dotknout i dalších okresů v kraji. "Zvažovala se opatření také v okrese Náchod, ale nebyla přijata. Opakovaně říkám, že by jakékoli rozhodnutí mělo být odůvodněné, mělo by vycházet z nějakých podkladů, předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví podle toho také rozhodlo," řekl Červíček.

Lidé podle nového vládního nařízení v nejvíce postižených okresech budou moci opouštět okresy jen kvůli práci, návštěvám lékaře nebo z dalších výjimečných důvodů. Kontrolovat to bude policie. Obyvatelé dotočených okresů také budou muset od pátku nosit minimálně chirurgické roušky nebo respirátory FFP2.

Policie bude podle hejtmana namátkou kontrolovat dodržování opatření na přístupových silnicích. "Situace v Královéhradeckém kraji je dlouhodobě nepříznivá a žádné opatření na tom nemění prakticky nic. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného než to respektovat a snažit se ve spolupráci všech složek, aby opatření byla zajištěna," řekl dnes ČTK Červíček.

V České televizi hejtman řekl, že jej policejní prezident ujistil, že policie bude schopna zajistit kontrolu opatření. Předpokládá, že detaily se doladí dnes.

Podle údajů ministerstva na Trutnovsku za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 1092 případů, před týdnem podle tohoto propočtu zhruba 1142 případů. Lépe na tom byly v kraji z hlediska šíření covidu-19 okresy Hradec Králové, Náchod, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 824, 809, 687 a 676 případů. Před týdnem to bylo podle tohoto propočtu v okresech Náchod, Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou zhruba 859, 825, 667 a 567 případů, plyne z ministerských dat.

Radnice v Sokolově zatím nemá bližší informace k omezení pohybu

Radnice v Sokolově zatím nedostala bližší informace o vládním nařízení o omezeném pohybu na Sokolovsku kvůli šíření covidu-19. Epidemická situace je tam je podle starostky Renaty Oulehlové (ANO) velmi vážná, sokolovská nemocnice je přetížená a zdravotníci jsou na pokraji sil. Radnice momentálně čeká na další pokyny od kraje, hygieny nebo vlády, řekla ČTK.

"Dostali jsme včera (ve středu) dopis do e-podatelny, že se něco podobného chystá, ale doteď nás nikdo jiný nekontaktoval. Veškeré informace máme z médií. Musíme vědět přesné informace, abychom mohli následně kontaktovat našich dalších 30 obcí na Sokolovsku," řekla Oulehlová.

Starostka si hlídání opatření zatím nedokáže představit. "Bude trvat, než se s tím sžijeme, ale nechci to kritizovat. Vše je dobré pro zachování lidského zdraví, umírá opravdu moc lidí," řekla starostka. Značné omezení očekává také na krajském úřadě.

Opatření měla podle chebského místostarosty Černého přijít dříve

Přísnější opatření v okresech Cheb a Sokolov měla podle místostarosty Chebu Jiřího Černého (VPM) přijít dřív. Situace na Chebsku je podle něj špatná delší dobu. Pokud jde o to, jak se budou nařízená opatření kontrolovat a vymáhat, ale město čeká na upřesnění, stejně jako u způsobu případné distribuce ochranných prostředků lidem, řekl dnes ČTK Černý.

"Čísla jsou v řádech týdnů špatná a stále se zhoršují. Dneska už umírají naši rodiče, naši kamarádi, naši známí. A jiná možnost teď už není než zastavit alespoň na deset dnů společnost v rámci možností a zachování základní infrastruktury. Ale jak to budou moci policisté a naši strážníci vymáhat, se teprve ukáže," řekl Černý, který je v civilním povolání zdravotnický záchranář. Chce apelovat na obyvatele, aby se chovali rozumně a aspoň týden zůstali doma, a pomohli tak zastavit šíření koronaviru.

Ohledně distribuce ochranných prostředků, které vláda přislíbila dodat do Karlovarského kraje v počtu 500.000 kusů, chce Cheb využít zkušeností z předchozích vln nákazy. Přednostně by chtělo město zásobit nejohroženější skupiny, tedy seniory, osvědčila se i distribuce přes městskou policii.

"Ale uvidíme s jakou metodikou přijde vláda a kraj a pak jsme schopni na to reagovat," uvedl chebský místostarosta.