Vláda: Negativní dopad boje s covidem na rozpočet loni vzrostl na 306 mld. Kč

Praha - Protiepidemická opatření a související dopady na příjmy i výdaje přinesly celkový negativní dopad na loňský státní rozpočet ve výši 306 miliard korun. Bylo to o 69 miliard víc než v roce 2020, kdy pandemie covidu-19 do ČR dorazila. Uvedla to vláda v návrhu státního závěrečného účtu za loňský rok, který předložila Sněmovně. Změny zákonů připravily podle něj rozpočet o 152,4 miliardy korun, výdaje související s nemocí představovaly 159,4 miliardy Kč. Na druhé straně získal státní rozpočet 5,7 miliardy korun, například za prodej vakcín.

Dopad epidemie na příjmy státního rozpočtu vyčíslili správci kapitol na 146,7 miliardy korun, což je o 67,8 miliardy Kč více než předloni. Nejvyšší dopad do příjmů mělo podle závěrečného účtu zrušení zdanění takzvané superhrubé mzdy. Rozpočet podle kvalifikovaného odhadu připravilo o 49,4 miliardy korun Kč. Dalších 27,4 miliardy korun si podle odhadu vlády vyžádala změna rozpočtového určení daní. Obce a kraje získaly vyšší podíl ze sdílených daní jako kompenzaci za ztrátu daňových příjmů.

Zrušení daně z nabytí pak připravilo rozpočet o 13,9 miliardy Kč. Prominutí daně z přidané hodnoty u respirátorů znamenalo podle kvalifikovaného odhadu výpadek 367 milionů Kč.

Vláda v materiálu připouští, že jednoznačná spojitost některých daňových úprav s epidemií covidu se může jevit jako diskutabilní. Uvádí, že je přesto v zájmu zachování meziroční srovnatelnosti uvedla. Je nepochybné, že jejich přijetí, které by v době před epidemií bylo politicky složitější a nejisté, vedlo k negativním dopadům na inkaso daňových příjmů státního rozpočtu, stojí ve státním závěrečném účtu.

Výdaje rozpočtu podle vlády zatížila především pokračující pomoc podnikatelům, zdravotnímu a sociálnímu systému i rozpočtům krajů a obcí. Naproti tomu Nejvyšší kontrolní úřad již na začátku dubna ve své výroční zprávě za loňský rok upozornil, že téměř 90 procent meziročního nárůstu celkových výdajů loňského státního rozpočtu nesouviselo s bojem proti pandemii covidu-19. Kontrolní úřad uvedl, že pokračoval enormní nárůst běžných výdajů, zatímco výdaje na investice se zvýšily jen málo, což vedlo k rekordnímu schodku státního rozpočtu doprovázenému nárůstem státního dluhu.

Podle vládního materiálu byla nejvýznamnější výdajovou položkou pomoc podnikatelům, která si vyžádala téměř 68 miliard korun. Dalších 50 miliard korun stálo navýšení plateb do zdravotního systému za pojištěnce státu a přes deset miliard stály transfery krajům a obcím. Nákupy vakcín stály státní rozpočet 6,5 miliardy korun. Mimořádné odměny zaměstnancům v lůžkové péči a v sociálních službách si vyžádaly 17 miliard korun. Na mimořádné odměny vojáků, policistů, hasičů, pracovníků úřadů práce, krajských hygienických stanic a dalších profesí směřovalo 2,5 miliardy korun.

Bývalá koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) předložila původní rozpočet na loňský rok s plánovanými příjmy 1488,3 miliardy korun, ale poté je kvůli dopadům epidemie snížila o 103 miliard na 1385,6 miliardy korun. Plánované rozpočtové výdaje naopak vzrostly o 77 miliard na 1885,6 miliardy korun a plánovaný schodek se tak zvýšil na rovných 500 miliard korun. Konečný výsledek nakonec představoval schodek 420 miliard Kč.