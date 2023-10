Vláda nechce měnit dotační škrty, podle Fialy zásadně neovlivní cenu elektřiny

Praha - Vláda neočekává, že by se ještě měnil její plán na škrtání dotací. Po jednání kabinetu to dnes novinářům řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by snížení státních plateb za obnovitelné zdroje energie, které je součástí dotačních škrtů, nemělo mít rozhodující vliv na cenu energie v příštím roce.

Ministerstvo financí tento týden oznámilo, že v příštím roce vláda proti letošnímu roku sníží celkový objem vyplácených dotací o 84,1 miliardy korun. Z toho 38 miliard korun je zrušení letošní jednorázové dotace na podporu přenosové a distribuční soustavy. Zbývajících 46,1 miliardy korun jsou omezení běžných dotací, které jednotlivá ministerstva vypisovala.

Změnu plánovaných škrtů vláda nepředpokládá. "Pokud bude docházet k jakýmkoli změnám, vždy musí být koaličně dohodnuté. V tuto chvíli nečekáme, že k něčemu takovému dojde," řekl Rakušan.

Součástí škrtů běžných dotací je i snížení státní platby za podporu obnovitelných zdrojů energie o 13,5 miliardy korun. V letošním roce podporu v plné výši hradil stát kvůli razantnímu růstu cen energií, v příštím roce ale chce vláda přenést část poplatku zpět na odběratele elektřiny, kteří ho v regulované složce ceny platili i v minulosti.

Fiala dnes upozornil, že vláda už předem oznámila, že převzetí poplatku za obnovitelné zdroje bude platit pouze do konce letošního roku. Pro spotřebitele bude návrat poplatku znamenat zdražení elektřiny v řádu stokorun ročně, řekl. "To, že cena elektřiny nebude třeba tak nízká, jak bychom si všichni představovali, nezpůsobí návrat poplatků za obnovitelné zdroje," zdůraznil.

"Dotace samy o sobě, to, že je škrtáme, nebude mít nejpodstatnější vliv na cenu elektřiny. Ale bude to mít pozitivní vliv na spravedlnost v naší zemi, na naši ekonomiku, na dobré hospodaření státu," dodal Fiala.

Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) také upozornil, že na trzích klesá cena silové elektřiny. Podle něj je pravděpodobné, že tento pokles cen vyváží případné zvýšení regulované složky ceny elektřiny.