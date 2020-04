Vláda nebude řešit ekonomickou situaci zvýšením daní, řekl Havlíček

Praha - Vláda nebude řešit současnou ekonomickou situaci vyvolanou koronavirem zvýšením daní. Bude nutné restrukturalizovat rozpočet státní správy. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Upozornil na to, že přímá podpora podnikům bude činit 100 miliard Kč, nepřímá podpora 900 miliard korun formou záruk.

"Na daně nebudeme sahat. To platí i po krizi. Chceme podpořit ekonomiku investicemi, dostat přes záruky do ekonomiky další zdroje," uvedl Havlíček. Připomněl, že stát zvýší letošní rozpočet na investice do dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy na celkových 113 miliard korun.

"V rozpočtu se ale musí škrtat," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "O tom není pochyb," souhlasil Havlíček. Slevy na jízdném pro důchodce a studenty, které činí asi 6,5 miliardy Kč, se ale podle něj rušit nebudou. Jsou totiž formou podpory sociálně slabým, řekl.

Špicar uvedl, že svaz ještě s vládou jedná o prodloužení programu Antivirus, tedy kurzarbeitu ze současných dvou měsíců na šest. Kurzarbeit podle něj zabrání 'krvácení' podniku, ale je mu potřeba doplnit 'živiny', tedy hotovost. Programy úvěrů Českomoravské záruční a rozvojové banky Covid pro firmy s více než 250 zaměstnanci ještě nejsou zcela dokončeny ani schváleny, dodal.

Havlíček souhlasil s tím, že dva měsíce kurzarbeitu podnikům stačit zřejmě nebudou. Je to podle něj nesmírně nákladný program, ale bude-li to nezbytné, vláda jej prodlouží. "Nechci teď slibovat, jestli to bude na tři, čtyři nebo pět měsíců," řekl. Program Antivirus, ze kterého mohou firmy získat dva druhy příspěvků na mzdy, spustilo ministerstvo v pondělí v poledne. Hospodářská komora, svaz obchodu a asociace hotelů si poté stěžovaly na nejasné požadavky.

Ministr uvedl, že chystá ještě podporu pro takzvaná 'mini s.r.o', tedy firmy s jedním majitelem, který zaměstnává jen sebe a nepobírá mzdu, takže nemá za současných podmínek nárok na kompenzace. "Jde o to, aby se to nezneužívalo, že se budou prodávat prázdná 'eseročka," doplnil dnes premiér Andrej Babiš (ANO) na svém facebooku.

Ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Svazem průmyslu a dopravy dojednává také nějakou míru kompenzace pro pronajímatele a nájemce, kteří mají tříměsíční odklad splátek. "Chceme vymyslet kompenzační program pro ty, které jsme odstavili. Když se bude podílet pronajímatel na redukci nájemného, tak stát rovněž něco přispěje," řekl premiér, který svou pravidelnou relaci na facebooku Čau lidi tentokrát namluvil. Dodal, že to ale ještě nebylo projednané ve vládě. "Řeší se nějaké návrhy, po třetině stát, pronajímatel a nájemce, ale neberte mě za slovo," poznamenal Babiš.

Uvedl také, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) půjde do Poslanecké sněmovny s návrhem, který zjednoduší ručení státu za úvěry podnikatelům u komerčních bank.