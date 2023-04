Vláda navrhla jmenovat šéfa BIS Koudelku generálem, Pavel tomu vyhoví

Praha - Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka by se měl v květnu dočkat povýšení do generálské hodnosti. Vláda dnes schválila návrh, aby ho prezident Petr Pavel jmenoval do hodnosti brigádního generála, řekl novinářům po zasedání ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobnému návrhu kabinetu v minulosti sedmkrát nevyhověl bývalý prezident Miloš Zeman, jeho nástupce Pavel v pondělí zopakoval, že Koudelku jmenuje.

Předchozí prezident Zeman byl ke Koudelkovi a k celé BIS silně kritický a opakovaně ho generálem odmítl jmenovat. Příslušné návrhy na povýšení mu předložila Fialova vláda, ale i předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). Při poslední příležitosti loni v říjnu už kabinet Koudelku nenavrhoval s tím, že počká na březnový konec Zemanova mandátu.

Jurečka dnes řekl, že Koudelka měl být jmenován už dávno, v nynější "konstelaci" by se toho měl dočkat. "Opakovaně dokázal, že jednoznačně chrání zájmy této země a její bezpečnost," uvedl vicepremiér. Ocenil, jakým způsobem kontrarozvědku řídí. Jurečka věří tomu, že tento návrh podává tentokrát kabinet naposledy.

Pavel v pondělí připomněl, že se jmenováním Koudelky generálem počítal už od své prezidentské kampaně. "Od doby, kdy jsem hovořil o tom, že jsem připraven ho jmenovat na základě návrhu vlády při první možné příležitosti, nedošlo k žádné události, která by můj názor měla změnit. Pokud dostanu od vlády návrh, budu ho jmenovat," řekl.

Koudelka se narodil v roce 1965, vystudoval České vysoké učení technické. Je dlouholetým pracovníkem kontrarozvědky, v tajných službách je od roku 1992. Deset let vedl odbor kontrašpionáže. Ředitelem BIS ho v roce 2016 poprvé jmenovala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), vystřídal dlouholetého šéfa BIS Jiřího Langa. Po skončení mandátu byl řízením BIS krátce pouze pověřen, plnohodnotně se pozice ujal znovu loni v únoru.