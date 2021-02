Vláda na žádost krajů vyhlásila nouzový stav, sejde se s opozicí

Praha - Vláda dnes na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v České republice nouzový stav kvůli epidemii nemoci covid-19. Nový nouzový stav o půlnoci naváže na ten dosavadní, který ve stejnou dobu skončí, protože Sněmovna ve čtvrtek neschválila jeho prodloužení. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s Ústavou. Podle některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však vláda Ústavu a Sněmovnu obchází.

Hejtmani vyjádřili výhrady k protiepidemickým opatřením, skončí zatím ale jen omezení úředních hodin. Otevřou se také výdejová okénka knihoven. Obchody, restaurace, provozony služeb či lyžařské vleky zůstávají zavřené. Rovněž stále platí zákaz vycházení od 21:00 do 5:00. Vláda chce o podobě boje s epidemií jednat s kraji i opozicí v úterý. Rozvolňování nyní podle předsedy vlády nedovoluje epidemická situace. Požadavek posuzovali experti ministerstva zdravotnictví, uvedl Babiš.

Hejtmani se dnes dopoledne na společném jednání dohodli na tom, že vládu požádají o vyhlášení nového nouzového stavu. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) jako jediný hlasoval proti společnému usnesení. Nakonec se ale k žádosti připojil. ČTK pak sdělil, že nemá smysl, aby v hlavním městě jako v jediném regionu v republice nouzový stav neplatil.

Asociace krajů označila žádost o nouzový stav za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí.

Asociace v prohlášení po jednání hejtmanů sdělila také, že od 1. března by se měly děti začít vracet do škol a stát by měl zajistit testování ve firmách. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK napsal, že příprava návratu žáků do škol bude pro příští dny prioritou. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl dnes v České televizi, že to záleží na vývoji epidemie a zajištění testů, které zatím nejsou objednané. Ministerstvo zdravotnictví má podle něj udělat seznam testů, které by byly vhodné a daly by se pro školy získat včas.

Například epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictvíza ANO Roman Prymula nyní odmítá jakékoli zmírnění opatření. Nejsou podle něj dostatečná ani pro udržení současného stavu epidemie. Za špatný nápad považuje i zrušení zákazu vycházení. Řekl to dnes v diskusním pořadu Partie televize Prima.

Hejtmani také vyzvali vládu, aby urychleně projednala návrh nového pandemického zákona, který by měl usnadnit fungování opatření bez nouzového stavu. Premiér uvedl, že ho Blatný vládě předloží v pondělí. Od úterý chce Babiš o dalším postupu v boji s epidemií jednat s opozicí. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek na twitteru uvedl, že po čtyřech měsících chaotického řízení premiérem má ČR šanci nově nastavit funkční opatření. "S novým pandemickým zákonem, Ústředním krizovým štábem, méně nekompetentními zásahy premiéra do práce odborníků, spoluprací s hejtmany, v koalici i s opozicí," uvedl.

Předseda ODS Petr Fiala dnes uvedl, že premiér a vláda dostali díky nesouhlasu Sněmovny s prodloužením nouzového stavu zprávu, že se mají za poslanci vrátit a jednat. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka doufá, že jednání přinesou změnu. Premiér Babiš však dnes po jednání vlády řekl, že si nemyslí, že se za 14 dní nouzového stavu zlepší situace natolik, aby bylo možné pokračovat bez něj. Bude se o tom snažit přesvědčit Sněmovnu.

Babiš v posledních dnech uváděl jako jediné řešení situace to, aby o vyhlášení nového nouzového stavu kabinet požádali právě hejtmani. Kabinet podle něj disponuje analýzou, podle které je takový postup v souladu s Ústavou. Tomu odporují někteří ústavní právníci i šéf Senátu. "Je zřejmé, že příslušné ustanovení zákona se vztahuje na situaci, kdy v zemi nouzový stav není, a ukáže se potřeba, jej mít. V ČR však nouzový stav trvá už od října," uvedl. Podle Babiše Vystrčilův dopis ukazuje, že někteří politici nemají zájem řešit společně situaci v Česku.

V ČR v sobotu dále zrychloval nárůst počtu případů covidu. Přibylo jich 5118, o 300 více než za předchozí sobotu. Index rizika protiepidemického systému PES se dnes po měsíci vrátil na nejvyšší, pátý stupeň.

Podle Prymuly bude nutné podávat měsíčně dva miliony dávek vakcín proti koronaviru. Jinak se země nikdy nedostane na čísla, která potřebuje, uvedl v televizi Prima. Od 27. prosince, kdy se v Česku začalo proti koronaviru očkovat, bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví zatím k sobotnímu večeru podáno asi 448.000 dávek vakcín. Rychlé očkování je i podle přednosty Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jana Trnky zásadní cestou z krize. "Je ale zpackané," řekl v pořadu. Chybí podle něj detailní vakcinační plán.

Na hranicích s Německem začaly od půlnoci kvůli epidemické situaci v Česku přísnější kontroly. Při cestě do Německa musí mít nyní aktuální negativní test na covid-19 i řidiči kamionů. Z pendlerů mohou nově do Německa z ČR jen zdravotníci nebo vybrané profese. Dopravní problémy zatím nebyly, aut směřujících k hranici bylo minimum, zjistila na místě ČTK.