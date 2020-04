Vláda má představit scénáře uvolňování omezení

Praha - Vláda by dnes měla zveřejnit scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby, které byly uzavřeny před měsícem kvůli epidemii koronaviru nového typu. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale jejich rozlohy. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy. Plány kabinet zveřejní po odpoledním zasedáním. Bude posuzovat i možnosti návratu žáků do škol.

Epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou, řekla Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová. I v tomto bodě bude mít ale rozhodující slovo vláda.

Kabinet by měl jednat také o tom, jak se budou nemocnice, nyní zaměřené především na koronavirus, vracet do obvyklejšího režimu, tedy například i neakutním zákrokům či vyšetřením.

Ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že vládě dnes předloží návrh na zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty. Firmy si budou moct případné ztráty z podnikání za letošek zpětně započíst do daňových přiznání z let 2018 či 2019. Vratky zlepší jejich platební schopnost i pozici při případné žádosti o úvěr.

Podle Havlíčka by nejprve měly být otevřeny malé provozovny a obchody. Podnikatelé by se měli o možnosti je otevřít dozvědět s dvou- až třídenním předstihem. Otevírání obchodů bude spojeno s vyšším dohledem nad dodržováním hygienických a dalších bezpečnostních pravidel.

K uvolňování epidemiologických opatření stát přistoupí, pokud se počty nově odhalených nemocných nebudou blížit ke 400 za den, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Minulý týden přitom testy prokázaly kolem dvou set nově nemocných denně. Kvůli velikonočním svátkům, během kterých někteří lidé plně nedodržovali ochranná opatření, předpokládá Prymula růst počtu nemocných po inkubační době zhruba za týden.

Vláda uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších 14. března ráno. Uzavřeny byly i restaurace, mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz. Už před tím zakázala dětem vstup do škol, jejich otevření by mělo být jednou z posledních uvolněných restrikcí.