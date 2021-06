Vláda jmenování Stříže nejvyšším státním zástupcem neprojednávala

Praha - Vláda podle informací ČTK na dnešním zasedání neprojednávala jmenování nového nejvyššího státního zástupce. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová k tomu uvedla, že svůj úkol navrhnout nástupce Pavla Zemana splnila a že je nyní na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby návrh zařadil na jednání vlády. Benešová chce, aby se funkce od čtvrtka ujal Zemanův první náměstek Igor Stříž. Babiš ale o víkendu řekl, že by šéfa žalobců mohla jmenovat až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice.

Zeman ve funkci skončí ve středu 30. června. Rezignaci oznámil v květnu a mezi důvody zmínil i tlak ze strany Benešové. Ministryně nesouhlasila s požadavky opozice, která chtěla výběr nástupce odložit. V materiálu pro vládu uvedla, že existuje "jednoznačný veřejný zájem na kontinuitě fungování Nejvyššího státního zastupitelství i soustavy státního zastupitelství jako celku", a proto chce, aby počátek Střížova výkonu funkce bezprostředně navázal na skončení Zemana ve funkci.

Pokud vláda v příštích dvou dnech nezasedne mimořádně znovu, termín už nestihne. "Návrh jsme oficiálně na vládu podali minulý týden v pátek. Nyní je již na panu premiérovi, respektive na odboru vládní agendy úřadu vlády, kdy jej zařadí na program vlády," vzkázala ČTK Benešová.

Obdobně hovořil po dnešním jednání i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Nebylo to na programu vlády. Je to otázka na pana premiéra, co dá a nedá na program vlády," uvedl na dotaz ČTK, proč se dnes ministři tématem nezabývali.

Babiš v neděli na CNN Prima News připustil, že by funkci nejvyššího státního zástupce mohla plnohodnotně obsadit až příští vláda. "Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové," řekl. Poukázal na to, že jde o politickou záležitost.

Premiér podle sobotních Lidových novin Střížovu nominaci odmítl. Dokonce údajně Benešové řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho ze Zemanova okolí, napsaly. Podle listu prosazoval, aby byl kandidát zvnějška soustavy státního zastupitelství.

Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapího hnízda. Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu stíhání v případu obnovil, bylo podle něj zastaveno nezákonně a předčasně.