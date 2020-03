Praha - Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu z domovů. Zakázala obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto zařízení. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle demografické ročenky v Česku žije přes 1,4 milionu lidí nad 70 let. V domovech pro seniory podle sociální ročenky žije kolem 35.000 osob.

Senioři by podle premiéra měli z domu odcházet jen kvůli návštěvě lékaře při neodkladné zdravotní péči. Vláda požádala samosprávy, aby starším lidem se zajištěním základních životních potřeb pomohly, a to včetně nákupu potravin a léků.

Zákaz vycházek v domovech pro seniory, postižené či se zvláštním režimem pro pacienty s demencemi by měl platit po celou dobu stavu nouze v Česku. "Protože v pobytových sociálních službách se nacházejí nejvíce ohrožené skupiny obyvatel - zejména senioři a zdravotně postižení - vláda nově schválila zákaz vycházení mimo objekty či areály vybraných sociálních služeb. Toto omezení má snížit potenciální riziko dalšího přenosu nákazy koronavirem na personál či další uživatele těchto sociálních služeb," uvedlo ministerstvo práce.

V Česku podle statistické ročenky fungovalo v roce 2018 celkem 525 domovů pro seniory s kapacitou asi 37.000 lůžek. V 341 domovech se zvláštním režimem bylo pak 20.100 míst a v 204 domovech pro postižené pak 12.000 míst. Pět desítek denních stacionářů nabízelo přes 800 míst. Více než 1,4 milionu obyvatel republiky je přes 70 let. Osmdesátníků a starších je kolem 433.000. Zhruba 61.500 lidí pak už oslavilo devadesátku.

Vláda také rozhodla, že od 18. března má být pozastavena činnost služeb, jako jsou centra denních služeb, týdenní stacionáře nebo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.