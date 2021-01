Vláda dnes projedná koronavirovou i běžnou agendu - video

Praha - Opatřeními souvisejícími s koronavirovou epidemií, ale například i doporučením ministerstva financí nevstupovat do bankovní unie, se bude na svém dnešním zasedání zabývat vláda. Ministři by mohli projednat strategii očkování proti covidu-19, program kompenzací pro uzavřené lyžařské areály nebo program zaměřený na pojištění cestovních kanceláří proti úpadku. Jednat mají také o plošném odpuštění povinnosti platit daň z příjmu studentům, kterým byla při nouzovém stavu uložena pracovní povinnost v sociálních a zdravotních zařízeních.

Speciální program kompenzací slíbil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) lyžařským areálům poté, co vláda minulý týden prodloužila platnost protiepidemických opatření nejméně do 22. ledna. Na náhrady by měla vláda schválit 800 milionů až miliardu korun. Výpočet bude podle typů lanovek a vleků, uvedl v neděli Havlíček.

K odpuštění daně z příjmu studentům pracujícím při koronavirové epidemii v nemocnicích a sociálních zařízeních využije ministryně financí Alena Schillerová v rámci své pravomoci generální pardon. Týkat se má i povinnosti zaplatit daň zpětně. Netýká se to ale odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, protože to není v kompetenci MF.

Podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda rozhodne také o dodávce další vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech, souhlasit musí všechny členské země EU.

Ústřední krizový štáb doporučil v pátek ministerstvu pro místní rozvoj, aby do dneška připravilo krizové opatření umožňující maximální využití krematorií v době epidemie. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by mělo obsahovat zákaz dovozu těl ke kremaci ze zahraničí či uvolnění emisních limitů.

Na oficiálním programu jednání je několik návrhů na schválení investičních pobídek a zejména koncepční a informativní materiály. Není jisté, zda kabinet projedná navrácení deseti miliard korun do rozpočtu armády. ANO a ČSSD výměnou za podporu rozpočtu ze strany KSČM v prosinci souhlasily s přesunem částky do rozpočtové rezervy.

Vládní strany původně uvedly, že peníze vrátí armádě na prvním zasedání po Novém roce. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to však nebylo možné, protože bylo nutné počkat na aktuální čísla o loňském hospodaření státu. Havlíček minulý týden řekl, že není jisté, zda bude bod na programu tento, nebo příští týden. Platí podle něj původní závazek a dořešen bude v lednu.