Vláda dnes bude zasedat pravděpodobně bez ministrů ČSSD

Praha - Zakázku za 4,4 miliardy korun na zajištění dalšího provozu komunikační sítě záchranných složek chce ministerstvo vnitra zadat bez výběrového řízení, aby se zabránilo vyzrazení utajovaných informací. Je to jeden z bodů dnešního jednání vlády, kterého se ale zřejmě místo většiny ministrů za ČSSD zúčastní náměstci. Od 15:00 zasedá předsednictvo strany kvůli situaci kolem ministra kultury. Schůze vlády, která se bude zabývat i finanční pomocí Turecku při migrační krizi nebo dvěma poslaneckými návrhy, začne standardně ve 14:00

Ministerstvo vnitra chce nadlimitní zakázku na zajištění dalšího provozu komunikační sítě pro policii, hasiče a další záchranné složky zadat současným dodavatelům. Těmi jsou firma Pramacom Prague a Národní agentura pro komunikační a informační technologie.

Poskytnutí 290 milionů korun Turecku na základě dohody mezi Evropskou unií a Ankarou vládní kabinet schválil už loni v listopadu. Nyní by měl zavázat ministerstvo financí k zajištění peněz pro postupné splátky celé částky do roku 2023. EU se v roce 2016 dohodla s Tureckem na poskytnutí finanční podpory výměnou za to, že Ankara zastaví příliv migrantů přes řecké ostrovy do Evropy.

Vláda také obdrží zprávu od ministerstva průmyslu a obchodu, podle níž většina budov ústředních institucí typu ministerstev nebo státních úřadů nesplňuje požadavky na energetickou náročnost. Podle dokumentu nevyhovuje požadavkům 586 budov z 771.

Členové vlády také projednají zprávu o naplňování plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018. Podle zprávy nesplnily úřady a ministerstva v ČR přes dvě pětiny opatření k zvýšení zastoupení žen na vedoucích místech a v politice. Zabývat se kabinet bude i dosavadním plněním schválené koncepce sociálního bydlení.