Vláda dala 50 mil. Kč na komunikační kampaň k boji s pandemií

Praha - Vláda dnes schválila 50 milionů korun ministerstvu zdravotnictví na komplexní komunikační kampaň k vysvětlování opatření proti šíření koronaviru. Týkat by se měla například chystaného plošného testování, nošení roušek, aplikace eRouška, boje s dezinformacemi, hledání dobrovolníků nebo darování krve a plazmy. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

"Uvědomujeme si, že je nyní kampaň k opatřením a situaci nedostatečná. Proto je zájem to rozšířit více do médií. Jsme například v situaci, kdy 20 procent populace považuje roušku za vynucené opatření. To je základní problém, který by měl být řešen i v rámci této komplexní kampaně," uvedl ministr.

Kampaň by se dále měla zaměřit i na mladé, dodržování rozestupů, kontaktů, hygieny, životosprávy nebo posílení imunity.

Vláda dnes zároveň schválila, že požádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o měsíc do 3. prosince. Letošní druhý nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 3. listopadu. Vláda ho může prodloužit pouze po předchozím souhlasu poslanců, kteří by se návrhem měli zabývat v pátek.